Andersen Global potenzia le capacità di valutazione nella regione Asia Pacifico con ETC

Fondata nel 1995, ETC offre servizi di valutazione e consulenza nell'intero ciclo di vita immobiliare, compresi valutazione legale e aziendale, consulenza per investimenti, studi di fattibilità e consulenza fiscale immobiliare. Con operazioni a Singapore, in Malesia e Thailandia, ETC abbina una profonda conoscenza della realtà regionale e standard internazionali per supportare costruttori edili, investitori, fondi privati e sovrani, aziende, REIT, proprietari e affittuari. Nota per il suo approccio basato sulla ricerca e il modello di servizi integrati, l'azienda aiuta i clienti a orientarsi nella complessità normativa e a ottimizzare il valore degli immobili.

“La nostra forza sta non solo nell'esecuzione tecnica, ma anche nell'aiutare i clienti a vedere il quadro completo, connettendo i segnali del mercato, i cambiamenti normativi e i fattori che guidano il valore a lungo termine”, ha dichiarato Desmond Sim, CEO di ETC. “Collaborare con Andersen Global è un'opportunità per scambiare idee, perfezionare le conoscenze, e collaborare con professionisti che condividono la nostra convinzione che la fiducia e la trasparenza sono la base del successo di ogni rapporto con i clienti”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen ha aggiunto, “ETC porta alla nostra organizzazione una solida attività ben consolidata di valutazione e consulenza con profonde radici nei mercati più dinamici della regione Asia Pacifico. L'eccellenza tecnica, la competenza regionale e l'impegno nel valore del cliente a lungo termine che contraddistinguono ETC sono qualità che si allineano perfettamente con la nostra visione. Mentre ampliamo le nostre capacità globali di valutazione, ETC valorizza la nostra capacità di offrire soluzioni connesse, caratterizzate da alta integrità che riflettono standard globali e locali al tempo stesso”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri – la società statunitense Andersen Tax LLC – Andersen Global ora si avvale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

