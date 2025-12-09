Gulf Oil seleciona OMS+ Portal da DataXstream para impulsionar a transformação digital na América Latina

WILLIAMSBURG, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, um parceiro de aplicativos aprovado pela SAP® que desenvolve soluções inovadoras para vendas e distribuição SAP, anunciou hoje que a Gulf Oil, empresa de lubrificantes reconhecida mundialmente e com operações em mais de 25 países, selecionou o OMS+ Portal para modernizar e unificar a plataforma de vendas direcionada ao cliente em toda a América Latina. O projeto é parte de uma iniciativa mais ampla para otimizar as operações, aumentar a escalabilidade e oferecer uma experiência de compra totalmente integrada e perfeita à SAP S/4HANA.

À medida que a Gulf Oil continua expandindo sua presença na América Latina, a empresa precisava de uma solução que não apenas melhorasse a experiência do cliente, mas também oferecesse a flexibilidade e o desempenho necessários para o crescimento. O OMS+ Portal irá servir como plataforma central para a rede de distribuidores da Gulf, ao oferecer um ambiente unificado e integrado à SAP para pedidos em regime de autosserviço e cooperação em tempo real.

"Escolhemos o OMS+ Portal por ser um parceiro certificado da SAP, o que irá nos ajudar a expandir o portal do cliente em toda a América Latina", disse Fabián M. Cesarini, Diretor Regional de TI e Digital da Gulf Oil para a América Latina. "Esta plataforma aperfeiçoa a experiência de compra e venda tanto para nossos clientes como para nossos funcionários, e nos posiciona para crescer de modo eficiente com uma interface moderna e unificada."

Criado diretamente dentro da SAP, o Portal OMS+ fornece à Gulf Oil uma única fonte de informações confiáveis ​​para todas as transações de vendas, ao eliminar silos de sistemas e otimizar processos de vendas de ponta a ponta. Além disto, como a plataforma está totalmente integrada à SAP, possibilita um ambiente integrado onde as operações de 'back-office' e os portais direcionados ao cliente podem funcionar perfeitamente juntos, o que proporciona visibilidade em tempo real, dados sincronizados e uma experiência unificada tanto para distribuidores como para equipes internas.

"A visão da Gulf Oil de uma experiência unificada e escalável para distribuidores em toda a América Latina está perfeitamente alinhada com o que o OMS+ Portal foi concebido para oferecer", disse Diego Perelman, Presidente da DataXstream para a América Latina. "Estamos orgulhosos de ser parceiros da Gulf Oil nesta iniciativa estratégica e na expectativa de apoiar seu crescimento futuro nesta região."

Sobre a DataXstream

A DataXstream LLC é um parceiro de aplicativos aprovado pela SAP® dedicado a desenvolver soluções em tecnologias emergentes que maximizem o retorno sobre o investimento (ROI) da infraestrutura SAP® de nossos clientes. Como membros do mercado SAP®, os produtos da DataXstream, incluindo o OMS+ e o OMS+ Cloud, estão disponíveis na loja da SAP®. O OMS+ revoluciona a experiência de vendas e compra do cliente, ao capacitar as organizações com soluções de gerenciamento de pedidos inteligentes, flexíveis e preparadas para o futuro.

