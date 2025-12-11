Andersen Global versterkt taxatiecapaciteiten in Azië-Pacific met ETC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in Azië-Pacific verder uit via een samenwerkingsovereenkomst met Edmund Tie & Company (ETC), een full-service vastgoedadviesbureau met hoofdkantoor in Singapore.

ETC, opgericht in 1995, levert taxatie- en adviesdiensten gedurende de gehele levenscyclus van vastgoed, waaronder wettelijke en bedrijfswaarderingen, beleggingsadvies, haalbaarheidsstudies en advies over onroerendgoedbelasting. ETC is actief in Singapore, Maleisië en Thailand en combineert diepgaande regionale kennis met internationale normen om ontwikkelaars, investeerders, particuliere en staatsfondsen, bedrijven, vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's), eigenaren en gebruikers te ondersteunen. Bekend om zijn onderzoeksgedreven aanpak en geïntegreerde servicemodel, helpt het bedrijf de klant bij het omgaan met de complexiteit van regelgeving en het optimaliseren van de waarde van activa.

"Onze kracht ligt niet alleen in de technische uitvoering, maar ook in het helpen van klanten om het volledige plaatje te zien - door marktsignalen, veranderingen in de regelgeving en waardebepalende factoren op de lange termijn met elkaar te verbinden," aldus Desmond Sim, CEO van ETC. "Samenwerken met Andersen Global biedt ons de kans om ideeën uit te wisselen, inzichten te verscherpen en samen te werken met professionals die onze overtuiging delen dat vertrouwen en transparantie de basis vormen voor elke succesvolle klantrelatie."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "ETC brengt een robuuste, gevestigde taxatie- en adviespraktijk naar onze organisatie met diepe wortels in de meest dynamische markten van Azië-Pacific. Hun technische uitmuntendheid, regionale kennis en toewijding aan klantwaarde op de lange termijn sluiten naadloos aan bij onze visie. Naarmate we onze wereldwijde taxatiecapaciteiten uitbreiden, versterkt ETC ons vermogen om samenhangende en zeer integere oplossingen te leveren die zowel wereldwijde als lokale normen weerspiegelen."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch onafhankelijke lidbedrijven, bestaande uit professionals op het gebied van belastingen, juridische zaken en taxaties over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 50.000 professionals wereldwijd en is via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven aanwezig op meer dan 1.000 locaties.

