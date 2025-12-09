EURONICS en NIQ gaan strategische samenwerking aan om prijsinformatie voor de detailhandel te verbeteren

NEURENBERG, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), een toonaangevend bedrijf op het gebied van consumenteninformatie dat in 2023 fuseerde met GfK, is door EURONICS, een toonaangevende wereldwijde winkelcoöperatie in de sector technische consumentengoederen (TCG), geselecteerd om uitgebreide online prijsmonitoring te leveren.

De online prijsmonitoring van NIQ biedt inzicht in prijsdynamiek door de prijzen op artikelniveau binnen een gedefinieerde dataset bij te houden. Het systeem registreert productinformatie, koppelt artikelen nauwkeurig aan elkaar en waarborgt de kwaliteit door middel van geavanceerde geautomatiseerde processen in combinatie met menselijk toezicht en gedetailleerde controles. NIQ biedt een reeks oplossingen voor retailprijzen, waaronder tools voor prijsinformatie en het Consumer Price Lab. Hiermee kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen en hun prijsstrategieën optimaliseren.

De samenwerking richt zich op het verstrekken van uitgebreide prijsinformatie aan EURONICS ter ondersteuning van weloverwogen besluitvorming. NIQ levert nauwkeurige en transparante gegevens om EURONICS te helpen de marktdynamiek te begrijpen en effectief te plannen.

"Dankzij onze samenwerking met NIQ krijgen we hoogwaardige, datagestuurde inzichten uit de detailhandel en de eindconsumentenmarkt. De tool geeft ons vroegtijdig indicaties van marktverschuivingen, waardoor we onze leden snel kunnen informeren en zij hun online aanbod precies kunnen afstemmen op de behoeften van hun klanten," legt Thorsten Hennig, hoofd Digital Customer Journey bij EURONICS Deutschland eG, uit.

Door gebruik te maken van de geavanceerde online prijsmonitoringmogelijkheden van NIQ krijgt EURONICS realtime inzicht in markt- en prijsontwikkelingen in de digitale schap. Deze informatie stelt de leden van de coöperatie in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en hun concurrentiepositie in een dynamische omgeving te versterken.

"We zijn verheugd om onze samenwerking met EURONICS uit te breiden tijdens deze cruciale periode van het jaar, waarin prijsstrategieën belangrijker dan ooit zijn voor zakelijk succes”, aldus Oliver Schmitz, hoofd Retail DACH NIQ. “Prijsinformatie is tegenwoordig essentieel voor succes in de detailhandel. Met dit partnerschap beschikt EURONICS over de inzichten die nodig zijn om hun samenwerkende leden met vertrouwen, flexibiliteit en precisie naar zakelijke groei te leiden."

Retailprijzen als strategisch onderscheidend vermogen

In de huidige snel veranderende retailomgeving is prijsstelling niet langer alleen een tactisch instrument, maar een strategische onderscheidende factor. De oplossing van NIQ combineert geautomatiseerde gegevensverzameling met menselijke kwaliteitscontrole om nauwkeurige en transparante oplossingen te bieden.

EURONICS kan nu het volgende doen:

De concurrentie nauwkeurig analyseren

Snel reageren op marktverschuivingen

Prijsstrategieën uitvoeren met volledig inzicht in de markt

Deze samenwerking benadrukt het toenemende belang van prijsinformatie in de detailhandel en bevestigt opnieuw het streven van NIQ om bruikbare gegevens en inzichten te leveren die een positieve invloed hebben op het bedrijfsleven.

Over NIQ

NielsenIQ (NIQ) is een toonaangevend bedrijf voor consumenteninformatie, dat het meest complete inzicht biedt in het koopgedrag van consumenten en nieuwe trajecten naar groei onthult. Ons wereldwijde bereik beslaat meer dan 90 landen en omvat ongeveer 85% van de wereldbevolking en meer dan $ 7,2 biljoen aan wereldwijde consumentenbestedingen. Met een holistische visie op retail en de meest uitgebreide consumenteninzichten, geleverd met geavanceerde analyses via ultramoderne platforms, levert NIQ de Full View™.

Over EURONICS:

Altijd dicht bij de klant: met persoonlijk advies en uitstekende service op meer dan 1.200 locaties en via meer dan 1.000 aangesloten bedrijven in heel Duitsland. Dat is waar EURONICS Deutschland eG voor staat – met zijn merkbelofte "Genau richtig".

EURONICS biedt met zijn uitgebreide winkelnetwerk niet alleen een breed assortiment aan consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten, maar ook eersteklas service – in de winkel, bij de klant thuis en online op www.euronics.de.

