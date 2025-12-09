Gulf Oil elige OMS+ Portal de DataXstream para impulsar su transformación digital en LATAM

WILLIAMSBURG, Va.--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, socio SAP® Endorsed App que desarrolla soluciones innovadoras para ventas y distribución en SAP, anunció hoy que Gulf Oil, una compañía globalmente reconocida de lubricantes con operaciones en más de 25 países, ha elegido OMS+ Portal para modernizar y unificar la plataforma de ventas orientada al cliente en toda América Latina. El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia para optimizar operaciones, mejorar la escalabilidad y ofrecer una experiencia de compra fluida totalmente integrada con SAP S/4HANA.

A medida que Gulf Oil continúa expandiendo su presencia en LATAM, la compañía necesita una solución que no solo eleve la experiencia del cliente, sino que también proporcione la flexibilidad y el rendimiento necesarios para escalar. OMS+ Portal servirá como la plataforma central para la red de distribuidores de Gulf, ofreciendo un entorno unificado y nativo de SAP para pedidos de autoservicio y colaboración en tiempo real.

“Elegimos OMS+ Portal porque es un socio certificado de SAP que nos ayudará a escalar el portal para clientes en todo LATAM”, señaló Fabián M. Cesarini, Regional Director IT & Digital LATAM, Gulf Oil. “Esta plataforma mejora la experiencia de compra y venta tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores, y nos posiciona para crecer de manera eficiente con una interfaz moderna y unificada”.

Construido directamente dentro de SAP, OMS+ Portal proporciona a Gulf Oil una fuente única de información para todas las transacciones de ventas, elimina los silos de sistemas y optimiza los procesos de ventas de extremo a extremo. Además, al estar completamente embebida dentro de SAP, la plataforma permite un entorno integrado donde las operaciones administrativas y los portales de cara al cliente trabajan juntos de manera fluida, ofreciendo visibilidad en tiempo real, datos sincronizados y una experiencia unificada para distribuidores y equipos internos.

“La visión de Gulf Oil para una experiencia de distribuidor unificada y escalable en todo LATAM se alinea perfectamente con lo que OMS+ Portal fue diseñado para ofrecer”, indicó Diego Perelman, Presidente LATAM en DataXstream. “Nos enorgullece asociarnos con Gulf Oil en esta iniciativa estratégica y esperamos apoyar su crecimiento futuro en la región”.

Acerca de DataXstream

DataXstream es un socio SAP® Endorsed App dedicado a construir soluciones basadas en tecnologías emergentes que maximizan el retorno de inversión de la infraestructura SAP® de sus clientes. Como miembros del marketplace de SAP®, los productos de DataXstream, incluidos OMS+ y OMS+ Cloud, están disponibles en la SAP® Store. OMS+ revoluciona la experiencia de ventas y compra del cliente al proporcionar soluciones de gestión de pedidos inteligentes, flexibles y preparadas para el futuro.