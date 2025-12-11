Guardant Health e il Policlinico Gemelli lanciano in Italia un servizio di test di biopsia liquida in ospedale

PALO ALTO, Calif. e ROMA--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), azienda leader nel campo della diagnostica oncologica di precisione, oggi ha annunciato il lancio di FPG 360, un servizio di test di biopsia liquida offerto in ospedale presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Policlinico Gemelli) a Roma. Questa collaborazione è l'ultima in una serie di partnership tra aziende pubbliche e private formate da Guardant Health con ospedali universitari e di ricerca di spicco in Europa che integrano la sua tecnologia dirompente con percorsi di cura esistenti per ampliare l'accesso a un maggior numero di pazienti oncologici.

Il Policlinico Gemelli offrirà il servizio di test di biopsia liquida basato sulla tecnologia Guardant360® CDx. La collaborazione amplia l'accesso alla diagnostica oncologica di precisione e supporta sia le cure di routine che la ricerca clinica. FPG 360 è una delle prime strutture dedicate al servizio di biopsia liquida in Italia ospitata all'interno di un sistema ospedaliero. Il Policlinico Gemelli, uno dei più grandi e importanti poli ospedalieri in Italia, serve ogni anno migliaia di pazienti oncologici nel suo centro oncologico specializzato. Il Gemelli è rinomato per i servizi oncologici all'avanguardia, compresi diagnostica, trattamento e ricerca.

Il lancio parte dal successo delle altre collaborazioni di Guardant Health con gli ospedali Val d’Hebron/VHIO a Barcellona e The Royal Marsden Hospital a Londra.

“Questa collaborazione tra sanità pubblica e innovazione privata consente l'accesso più ampio per la profilazione ematica dei tumori e le informazioni genomiche”, ha dichiarato Helmy Eltoukhy, Presidente di Guardant Health e co-CEO. “Portare la nostra tecnologia di biopsia liquida in uno dei più importanti centri oncologici europei è un altro passo avanti nella nostra missione di aiutare i medici di tutto il mondo a creare piani terapeutici più personalizzati e migliorare i risultati”.

“Questo è un importante passo avanti per i pazienti oncologici italiani, che ora trarranno vantaggio dall'accesso locale a test di biopsia liquida con profilazione genomica completa (CGP) senza la necessità di inviare i campioni all'estero”, ha affermato il Professor Antonio Gasbarrini, Direttore Scientifico del Policlinico Gemelli IRCCS.

In Italia, si registrano ogni anno circa 400.000 nuovi casi di tumore maligno.1 In Italia, i tumori causano mediamente circa tre morti all'anno ogni 1.000 abitanti, di cui circa 3,5 uomini su 1.000 e 2,5 donne su 1.000. I test di Guardant Health sono utilizzati da oncologi in tutto il mondo per guidare le decisioni terapeutiche nei tumori solidi e da aziende farmaceutiche e ricercatori universitari in studi clinici per accelerare lo sviluppo di farmaci di precisione.

Lo scorso anno, Guardant Health ha annunciato la certificazione del suo test ematico Guardant360® CDx nell'ambito della Normativa diagnostica In Vitro (IVDR 2017/746) dell'Unione Europea. La certificazione ottenuta da TÜV SÜD Product Service è per la profilazione della mutazione dei tumori in pazienti con tumori solidi maligni e per indicazioni di diagnostiche complementari per identificare i pazienti che potrebbero beneficiare da alcune terapie mirate per il carcinoma polmonare non a piccole cellule e carcinoma mammario.

Informazioni su Guardant Health

Guardant Health è un'azienda leader nell'oncologia di precisione impegnata a tutelare la salute e a dare a ogni persona più tempo libero dal cancro. Fondata nel 2012, Guardant sta trasformando la cura dei pazienti e accelerando nuove terapie oncologiche e fornendo informazioni fondamentali in ciò che guida la malattia attraverso i suoi test all'avanguardia sul sangue e sui tessuti, dati concreti e analisi basate sull'intelligenza artificiale. I test di Guardant aiutano a migliorare i risultati in tutte le fasi dell'assistenza, compresi lo screening per l'individuazione precoce dei tumori, il monitoraggio delle recidive nei tumori agli stadi iniziali e la scelta del trattamento per i pazienti con tumori allo stadio avanzato. Per maggiori informazioni, visitare guardanthealth.com e seguire l'azienda su LinkedIn, X (Twitter) e Facebook.

Informazioni su Policlinico Gemelli

Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli è stato fondato nel luglio 1964 per volontà dell'Istituto Toniolo di Studi Superiori e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Sede della facoltà di Medicina e Chirurgia, è uno dei più grandi ospedali privati d’Europa e luogo in cui ogni giorno didattica, ricerca innovativa, attività di cura e assistenza dialogano. Dall'agosto 2015, ha assunto la forma legale di Fondazione e, dal 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per le discipline Medicina personalizzata e Biotecnologia innovativa. Oggi, il Gemelli è anche il più grande ospedale oncologico in Italia, con oltre 50.000 pazienti trattati in media ogni anno, e uno dei più importanti centri di ricerca e assistenza in Europa. Nel giugno 2021, il Policlinico Gemelli ha ottenuto l'accreditamento della Joint Commission International (JCI), uno degli enti di accreditamento più grandi e prestigiosi al mondo, confirmed for another three years. Inoltre, il Gemelli è il migliore ospedale in Italia e il 35o nel mondo secondo la classifica World's Best Hospital 2024 di "Newsweek", in collaborazione con Statista Inc.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni a carattere previsionale ai sensi delle leggi federali sui titoli, tra cui dichiarazioni relative a potenziali utilità, valori, benefici e vantaggi dei test o analisi su biopsia liquida di Guardant Health, che comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi si discostino sostanzialmente dai risultati anticipati e dalle aspettative espressi in queste dichiarazioni a carattere previsionali. Queste dichiarazioni si basano su attuali aspettative, previsioni e ipotesi, e i risultati e gli esiti effettivi potrebbero discostarsi sostanzialmente da queste dichiarazioni a causa di diversi fattori. Questi e altri rischi e incertezze che potrebbero influire sui risultati finanziari e operativi di Guardant Health e causare la differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quelli contenuti nelle dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa comprendono quelle discusse nelle sezioni “Fattori di rischio” e “Discussione e analisi della direzione sulla situazione finanziaria e sui risultati operativi” e altrove nella sua Relazione annuale sul Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024 e nelle sue altre relazioni depositate o fornite alla Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni disponibili a Guardant Health alla data del suddetto comunicato stampa e Guardant Health declina ogni obbligo di aggiornare le dichiarazioni a carattere previsionale fornite per riflettere qualsiasi cambiamento delle aspettative o qualsiasi cambiamento negli eventi, nelle condizioni o nelle circostanze sulle quali si basano tali dichiarazioni, salvo quanto richiesto dalla legge. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non devono essere considerate rappresentative delle opinioni di Guardant Health in qualsiasi data successiva alla data del presente comunicato stampa.

Bibliografia

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.