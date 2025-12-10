Polpharma Biologics と Libbs Farmacêutica、自己免疫疾患向けバイオシミラーのライセンス契約を締結

ZUG、スイス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- バイオシミラーの開発および製造を専門とする大手バイオ医薬品企業である Polpharma Biologics は、ブラジルの企業 Libbs Farmacêutica と画期的なライセンス契約を締結したことを大変喜ばしく発表します。この戦略的パートナーシップを通じて、Libbs Farmacêutica は急成長するブラジル市場において、自己免疫疾患向けの最先端バイオシミラーを独占的に販売する権利を取得します。

Polpharma Biologics は、バイオシミラーの開発および製造に関する全責任を引き続き負います。Libbs Farmacêutica は、ブラジルにおけるバイオシミラーの商業化、マーケティング、および流通に関する独占的ライセンスを保有します。この協業は、新たなエキサイティングな機会を切り開くものであり、両社が革新的でアクセスしやすい治療を患者に届けるという共通のコミットメントを示しています。

「バイオシミラーでブラジル市場に参入することは、Polpharma Biologics にとって大きな一歩であり、高品質で手頃な生物学的治療へのアクセスを世界中で拡大するという当社の継続的な使命を反映しています」と、Polpharma Biologics の CEO である Anjan Selz 氏は述べました。「ブラジル市場に深い知見を持つ企業である Libbs Farmacêutica との協業は、当社に強力な商業面での専門性をもたらします。当社の開発および製造能力と組み合わせることで、このパートナーシップは、自己免疫疾患とともに生きるブラジルの人々に対して、生物学的治療へのアクセスを大幅に拡大することになるでしょう。」

「現在、私たちは自社製品で 1,500 万人以上の患者を治療しています。Polpharma Biologics とのこのパートナーシップは、ブラジルの人々の医療へのアクセスをさらに拡大する可能性を持つ、多様な医薬品ポートフォリオへの投資という Libbs の戦略と完全に一致しています」と、Libbs の CEO である Alcebíades de Mendonça Athayde Junior 氏は述べています。

この先進的な治療法は、自己免疫疾患を抱える患者にとって、有効で忍容性の高い選択肢を提供します。このバイオシミラー医薬品はまだ開発中であり、今後 3 年以内に承認を得るために Anvisa へ申請される予定です。

ポルファーマ・バイオロジクスについて

Polpharma Biologics は、グローバル市場向けにバイオ医薬品およびバイオシミラーの開発と製造に注力するバイオ医薬品企業です。当社のスイスを拠点とするバイオシミラー専業の組織は、製品選定と投資配分から、プログラム遂行、アセットのマネタイズに至るまで、バリューチェーン全体を管理しています。これにより、世界中のパートナーとの密接な協働のもと、コンセプトから上市まで迅速に進めることが可能になります。

Polpharma Biologics のバイオシミラー製品群には、初期開発段階から商業化段階に至るまで、幅広い高価値プログラムが含まれています。当社の国際的なシニア専門家チームは、プログラムリーダーシップ、規制戦略、CMC 統合、デバイス開発、臨床監督、品質保証において豊富な経験を有しています。信頼できる CDMO と協働することで、当社は細胞株開発から完成品に至るまで、さまざまな主要治療領域にわたってエンドツーエンドのバイオシミラーを提供しています。また、当社の商業パートナーは、これらの医薬品が世界中の患者に届くことを確実にする役割を果たしています。

私たちの使命は、生物学的製剤へのアクセスを加速することです。これを達成するために、当社は堅固で拡大を続けるバイオシミラー開発パイプラインを維持しています。詳細はこちら：https://polpharmabiologics.com/

Libbs について

Libbs は、「知識を健康へと変える」ことを目的とする 100％ ブラジル資本の製薬企業です。高品質な製品とソリューションを提供するために、当社は継続的改善のプロセスの中で協働し、研究とイノベーションに投資しています。67 年の歴史と 4,000 名の従業員を擁し、GPTW（グレート・プレイス・トゥ・ワーク）によれば、8 年連続でブラジルにおける「働きがいのある企業」に選出されています。当社の専門分野には、循環器科、皮膚科、消化器科、婦人科、血液科、腫瘍科、中枢神経系、呼吸器系が含まれます。

2024 年、私たちは、基準薬、類似薬、化学療法薬、バイオシミラー（モノクローナル抗体）といったカテゴリーにわたり、97 の製品ブランドと 200 を超える剤形を含むポートフォリオを通じて、1,500 万人以上の人々に医療を届けました。当社の Biotec は、ブラジルで初めての産業規模のモノクローナル抗体製造工場であり、2024 年には、バイオ分子の開発、バイオプロセスのスケールアップ、パートナーシップまたは CDMO としての業務を通じた研究用臨床材料の製造に特化したパイロットプラントを新たに備えました。

当社は、売上のおよそ 10％ を研究開発に投資しており、独立した臨床研究を支援する研究奨励プログラム（PIP）などの取り組みを継続しています。また、予防、早期診断、治療に関して国民を啓発する活動やキャンペーンを支援しています。私たちは常に新たなパートナーシッププロジェクトの開発に前向きです。詳細は www.libbs.com.br にてご覧いただけます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。