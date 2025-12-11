Grid Dynamics unterzeichnet strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS, um Data Foundations for Generative AI voranzutreiben

SAN RAMON, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), führender Anbieter von IT-Beratungsdienstleistungen und digitaler Dienstanbieter, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen hat. Die Vereinbarung konzentriert sich auf die Realisierung und Skalierung von Generative AI-Reisen für Unternehmen, die eine 15-jährige Beziehung zwischen den Unternehmen verlängern.

Die Zusammenarbeit ermöglicht Grid Dynamics den Zugang zum AWS Data Foundations for Generative AI Program, das entwickelt wurde, um Organisationen zu unterstützen, die staatlichen und hochwertigen Dateninfrastrukturen aufzubauen, die erforderlich sind, um KI zu implementieren und zu skalieren. Durch die Kombination der AWS Suite von Cloud-Native-Daten- und KI-Dienstleistungen mit den grundlegenden Fähigkeiten für Data Engineering, Analytik und KI/ML von Grid Dynamics sind Unternehmen in der Lage, ihren Fortschritt in künstlicher Intelligenz von Experimenten bis zur Serienproduktion zu beschleunigen.

Als anerkannter AWS-Partner mit tiefem technischen Fachwissen und nachweislichem Kundenerfolgsmanagement rechnet Grid Dynamics damit, eine zentrale Rolle bei der Befähigung von Organisationen zu spielen, den Übergang vom Prototyp zur Produktion zu bewältigen und transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Wir fühlen uns geehrt, Teil des AWS Data Foundations for Generative AI Program zu sein”, so Ilya Katsov, CTO, Americas bei Grid Dynamics. „Data Readiness ist der Schlüssel zum Generative AI-Erfolg. Durch diese Zusammenarbeit unterstützen wir Organisationen, bei der Bewältigung von Herausforderungen in Bezug auf die Datenaufnahme, Modellverfeinerung und Bereitstellung, indem wir dazu beitragen, zu gewährleisten, dass Generative AI-Investitionen aussagekräftige und skalierbare Ergebnisse für die Unternehmen unserer Kunden liefern.”

Im Rahmen dieser SCA bietet Grid Dynamics maßgeschneiderte Lösungen, um Organisationen in jeder Phase ihrer Generative AI-Reise zu unterstützen, einschließlich:

Datenstrategie und Bereitschaftsbewertungen , um die organisatorische Bereitschaft für generative KI zu bewerten.

, um die organisatorische Bereitschaft für generative KI zu bewerten. Beschleuniger und Rahmenwerke , um eine schnelle Bereitstellung robuster Dateninfrastrukturen auf AWS zu ermöglichen.

, um eine schnelle Bereitstellung robuster Dateninfrastrukturen auf AWS zu ermöglichen. KI-Komplettlösungen , die iterative Modellverfeinerung und Anpassung optimieren, um die Anwendbarkeit in der Praxis und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

, die iterative Modellverfeinerung und Anpassung optimieren, um die Anwendbarkeit in der Praxis und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Dauerhafte Optimierungs-Dienstleistungen, um die Daten-und KI-Operationen kontinuierlich zu überwachen und zu verbessern.

Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Herstellung und Finanzdienstleistungen hat Grid Dynamics Kunden unterstützt. generative KI für hyperpersonalisierte Kundenerlebnisse, automatisierte Prozesse und datengestützte Entscheidungsfindungen einzusetzen. Grid Dynamics ist ein AWS Advanced Tier Consulting Partner mit mehr als 550 AWS-zertifizierten Ingenieuren und 5 anerkannten AWS Competencies, einschließlich Data & Analytics und Machine Learning (maschinelles Lernen). Erfahren Sie mehr, wie Grid Dynamics Enterprise AI voranbringt.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die dringlichsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere neunjährige Erfahrung und Führungsposition im Bereich Unternehmens-KI, die auf fundierten Kenntnissen und kontinuierlichen Investitionen in Daten und ML-Plattformentwicklung, Cloud-Plattform und -Produktentwicklung, IoT und Edge Computing sowie Digital Engagement-Services aufbaut. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten beschreiben und daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics wesentlich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „könnte“, „wird“, „potenziell“, „projeziert“, „prognostiziert“, „fortsetzen“ oder „sollte“ oder deren jeweilige Verneinungen oder andere Varianten oder ähnliche Begriffe. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Kompetenzen und des zukünftigen Wachstums unseres Unternehmens, auch in Bezug auf unsere Kunden, unsere Zusammenarbeit mit AWS und die Teilnahme am AWS Data Foundations for Generative AI Program.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersehen. Zu den Faktoren, die zu derartigen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, die erwartete Leistung und Funktionalität unserer Softwareangebote sowie alle Faktoren, die unsere Fähigkeiten, die Vorteile, die unsere Dienstleistungen und Produkte bieten, und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.