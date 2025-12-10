Polpharma Biologics与Libbs Farmacêutica签署自身免疫性疾病生物类似药授权协议

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于生物类似药研发和生产的领先生物制药公司Polpharma Biologics欣然宣布，已与巴西企业Libbs Farmacêutica签署一项具有里程碑意义的授权协议。通过这一战略合作伙伴关系，Libbs Farmacêutica将获得一款尖端自身免疫性疾病生物类似药在快速增长的巴西市场的独家商业化权利。

Polpharma Biologics将全权负责该生物类似药的研发和生产工作。Libbs Farmacêutica则拥有该药物在巴西的独家商业化、营销和分销授权。此次合作开启了令人振奋的新机遇，也彰显了两家公司共同的承诺，即为患者提供创新且可及的治疗方案。

Polpharma Biologics首席执行官Anjan Selz表示：“携这款生物类似药进军巴西市场，对Polpharma Biologics而言是重要的一步，也体现了我们持续致力于在全球范围内扩大高质量、可负担生物治疗药物可及性的使命。Libbs Farmacêutica对巴西市场有着深入的了解，与该公司合作让我们获得了强大的商业专业知识。结合我们的研发和生产能力，这一合作伙伴关系将显著提升巴西自身免疫性疾病患者获得生物治疗药物的机会。”

Libbs首席执行官Alcebíades de Mendonça Athayde Junior表示：“目前我们的产品已惠及超过1500万名患者。与Polpharma Biologics的此次合作完全契合Libbs的战略，即投资多元化药物组合，进一步扩大巴西民众获得医疗服务的机会。”

这款现代化治疗药物为自身免疫性疾病患者提供了有效且耐受性良好的选择。该生物类似药仍在研发阶段，预计将在三年内向巴西国家卫生监督局(Anvisa)提交审批申请。

关于Polpharma Biologics

Polpharma Biologics是一家专注于为全球市场研发和生产生技药品与生物类似药的生物制药公司。我们总部位于瑞士、聚焦生物类似药领域的实体负责管理从产品选择、投资分配到项目执行和资产变现的整个价值链。通过与全球合作伙伴紧密协作，这确保了产品从概念到上市的快速推进。

Polpharma Biologics的生物类似药组合包含一系列高价值项目，涵盖从早期研发到商业化的各个阶段。我们的国际高级专家团队在项目领导、监管战略、CMC整合、器械研发、临床监督和质量保证方面拥有丰富经验。通过与值得信赖的合同开发与生产组织(CDMO)合作，我们提供端到端的生物类似药解决方案，从细胞系开发到成品生产，覆盖多个主要治疗领域。我们的商业合作伙伴助力确保全球患者能够获得这些药物。

我们的使命是加速生物制剂的可及性。为实现这一目标，我们拥有强大且持续扩充的在研生物类似药管线。了解更多信息：https://polpharmabiologics.com/

关于Libbs

Libbs是一家100%巴西本土制药公司，其宗旨是将知识转化为健康福祉。为提供高质量的产品和解决方案，我们秉持协作精神持续改进，并投资于研发和创新。公司拥有67年历史和4000名员工，连续第八年被卓越职场研究所(GPTW)评为巴西最佳雇主之一。我们的专业领域包括心脏病学、皮肤病学、胃肠病学、妇科学、血液学、肿瘤学、中枢神经系统和呼吸系统。

2024年，我们通过包含97个产品品牌、超过200种剂型的产品组合，为超过1500万人提供了医疗服务，产品涵盖原研药、仿制药、化疗药物和生物类似药（单克隆抗体）等类别。我们的生物技术中心是巴西首家工业规模的单克隆抗体制药工厂，2024年还新增了一座中试工厂，专门用于生物分子研发、生物工艺的规模化，以及通过合作或作为CDMO生产用于研究的临床物料。

我们将约10%的营收投入研发，并持续开展多项举措，例如支持独立临床研究的“研究激励计划”(PIP)。我们支持各类公益事业和活动，为民众提供预防、早期诊断和治疗相关指导。我们始终乐于开展新的合作项目。如需了解更多信息，请访问www.libbs.com.br。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。