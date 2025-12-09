Gulf Oil choisit le portail OMS+ de DataXstream pour mener à bien sa migration vers le numérique en Amérique latine

WILLIAMSBURG, Va.--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, partenaire SAP® Endorsed App partner développant des solutions innovantes pour les ventes et la distribution SAP, a annoncé aujourd'hui que Gulf Oil, une société de lubrifiants mondialement reconnue présente dans plus de 25 pays, a choisi OMS+ Portal pour moderniser et unifier la plateforme de vente de l'entreprise en Amérique latine. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à rationaliser les opérations, à améliorer l'évolutivité et à offrir une expérience d'achat fluide et entièrement intégrée à SAP S/4HANA.

Alors que Gulf Oil poursuit son expansion en Amérique latine, l'entreprise avait besoin d'une solution qui non seulement améliorerait l'expérience client, mais offrirait également la flexibilité et les performances nécessaires à son développement. OMS+ Portal servira de plateforme centrale pour le réseau de distributeurs de Gulf, offrant un environnement unifié et intégré à SAP pour les commandes en libre-service et la collaboration en temps réel.

« Nous avons choisi OMS+ Portal car il s'agit d'un partenaire SAP certifié qui nous aidera à étendre le portail client à toute l'Amérique latine », a déclaré Fabián M. Cesarini, directeur régional IT & Digital LATAM chez Gulf Oil. « Cette plateforme améliore l'expérience d'achat et de vente tant pour nos clients que pour nos employés, et nous permet de croître efficacement grâce à une interface moderne et unifiée. »

Intégré directement dans SAP, le portail OMS+ fournit à Gulf Oil une source unique et fiable pour toutes les transactions commerciales, élimine les silos et rationalise les processus commerciaux de bout en bout. De plus, comme la plateforme est entièrement intégrée à SAP, elle offre un environnement intégré où les opérations administratives et les portails destinés aux clients peuvent fonctionner de manière fluide, offrant une visibilité en temps réel, des données synchronisées et une expérience unifiée tant pour les distributeurs que pour les équipes internes.

« La vision de Gulf Oil pour une expérience de distribution unifiée et évolutive dans toute l'Amérique latine correspond parfaitement à ce que le portail OMS+ a été conçu pour offrir », déclare Diego Perelman, président de DataXstream pour l'Amérique latine. « Nous sommes fiers de nous associer à Gulf Oil dans le cadre de cette initiative stratégique et nous sommes impatients de soutenir leur croissance à venir dans cette région. »

À propos de DataXstream

DataXstream est un partenaire de SAP® Endorsed App, spécialisé dans la création de solutions basées sur les technologies émergentes afin d'optimiser le RSI de l'infrastructure SAP® de ses clients. En tant que membre de la place de marché SAP®, les produits DataXstream, notamment OMS+ et OMS+ Cloud, sont disponibles sur le SAP® Store. OMS+ révolutionne les ventes et l'expérience d'achat client en offrant aux entreprises des solutions de gestion des commandes intelligentes, flexibles et évolutives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.