Grid Dynamics signe un accord de collaboration stratégique avec AWS pour faire progresser les fondements des données pour l’IA générative

SAN RAMON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ : GDYN) (Grid Dynamics), un fournisseur de services de conseil informatiques et numériques de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de collaboration stratégique (ACS) pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS). Cet accord vise à faciliter et à développer l’utilisation de l’IA générative dans les entreprises, prolongeant ainsi une relation de quinze ans entre les deux sociétés.

Cette collaboration va permettre à Grid Dynamics d’accéder au programme Data Foundations for Generative AI d’AWS, conçu pour aider les organisations à mettre en place des infrastructures de données robustes, sécurisées et de haute qualité, afin de faciliter l’adoption et la mise à l’échelle de l’IA. Grâce à l’association de la suite de services de données et d’IA natifs du cloud d’AWS et de l’expertise approfondie de Grid Dynamics en matière d’ingénierie des données, d’analyse et d’IA/ML, les entreprises vont pouvoir accélérer leurs progrès dans le domaine de l’IA, de l’expérimentation à la production à grande échelle.

En tant que Partenaire AWS de premier plan, Grid Dynamics met à profit son expertise technique approfondie et ses résultats probants auprès de ses clients pour aider les entreprises à passer du stade du prototype à la phase de production et à obtenir des résultats commerciaux transformateurs.

« Nous sommes honorés de participer au programme Data Foundations for Generative AI d’AWS », a déclaré Ilya Katsov, directeur technique pour la région des Amériques chez Grid Dynamics. « La disponibilité des données est la clé du succès de l’IA générative. Grâce à cette collaboration, nous sommes désormais en mesure d’aider les organisations à surmonter les défis liés à l’ingestion, au perfectionnement des modèles et au déploiement, afin de garantir que leurs investissements dans l’IA générative se traduisent par des résultats significatifs et évolutifs pour leurs activités. »

Dans le cadre de cet ACS, Grid Dynamics propose diverses solutions sur mesure pour accompagner les organisations à chaque étape de leur parcours vers l’IA générative :

Stratégie de gestion des données et évaluation de l’état de préparation pour déterminer le niveau de préparation des organisations à l’IA générative.

pour déterminer le niveau de préparation des organisations à l’IA générative. Accélérateurs et cadres permettant le déploiement rapide d’infrastructures de données robustes sur AWS.

permettant le déploiement rapide d’infrastructures de données robustes sur AWS. Solutions d’IA de bout en bout qui rationalisent la personnalisation et l’amélioration itérative des modèles, garantissant ainsi leur applicabilité et leur évolutivité dans le monde réel.

qui rationalisent la personnalisation et l’amélioration itérative des modèles, garantissant ainsi leur applicabilité et leur évolutivité dans le monde réel. Services d’optimisation continue pour surveiller et améliorer en permanence les opérations liées aux données et à l’IA.

Forte d’un bilan positif dans divers secteurs, notamment la vente au détail, la fabrication et les services financiers, Grid Dynamics aide ses clients à déployer l’IA générative afin de leur permettre d’offrir des expériences hyperpersonnalisées, d’automatiser les processus et de prendre des décisions fondées sur les données. En tant que Partenaire privilégié de conseil AWS (« AWS Advanced Tier Consulting Partner »), Grid Dynamics compte plus de 550 ingénieurs certifiés AWS et cinq de ses compétences ont été validées par AWS, notamment dans les domaines des données, de l’analyse et de l’apprentissage automatique. Apprenez-en davantage sur la manière dont Grid Dynamics fait progresser l’IA d’entreprise.

À propos de Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ : GDYN) est un fournisseur de premier plan de services de conseil en technologie, d’ingénierie de plateforme et d’ingénierie produit, d’IA et d’engagement numérique. En alliant vision technique et sens des affaires, nous résolvons les problèmes techniques les plus urgents et obtenons des résultats commerciaux positifs pour les entreprises en pleine transformation commerciale. L’un des principaux facteurs de différenciation de Grid Dynamics réside dans ses neuf années d’expérience et de leadership en matière d’IA d’entreprise, étayées par une expertise approfondie et un investissement continu dans les données et l’ingénierie de plateformes d’apprentissage machine, l’ingénierie de plateformes cloud et l’ingénierie produit, l’Internet des objets et l’informatique en périphérie, ainsi que les services d’engagement numérique. Fondée en 2006, Grid Dynamics a son siège dans la Silicon Valley et possède des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde. Suivez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui ne constituent pas des faits historiques et qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des différences sensibles entre les résultats réels de Grid Dynamics et ceux attendus ou projetés. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective, notamment par l’emploi du futur ou du conditionnel, par l’utilisation de mots tels que « croire », « estimer », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « potentiel », « projeter », « prédire » « poursuivre », ou, dans chaque cas, par l’emploi de leurs variantes négatives, ou de toute autre terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des citations et énoncés concernant les avantages attendus de nos capacités et de la croissance future de notre société, notamment avec nos clients, ainsi que dans le cadre de notre collaboration avec AWS et de notre participation au programme Data Foundations for Generative AI d’AWS.

Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants qui peuvent entraîner des résultats réels très différents des résultats attendus. Ces facteurs sont pour la plupart indépendants de la volonté de Grid Dynamics et difficiles à prévoir. Les facteurs pouvant être à l'origine de ces différences sont notamment, sans s'y limiter, notre capacité à obtenir les avantages prévus, les performances et fonctionnalités attendues de nos offres logicielles, ainsi que tout facteur limitant nos capacités, les avantages de nos services et produits, et la stratégie de croissance de notre société.

Grid Dynamics met en garde sur le fait que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exclusive. Grid Dynamics met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment à des déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication. Grid Dynamics ne s'engage ni n'accepte aucune obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels un tel énoncé est fondé. De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur Grid Dynamics, y compris ses résultats d’exploitation et sa situation financière, sont présentées dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de Grid Dynamics sur le formulaire 10-K déposé le 27 février 2025, ainsi que dans d’autres dépôts périodiques effectués par Grid Dynamics auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.