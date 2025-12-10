Polpharma Biologics與Libbs Farmacêutica簽署自身免疫性疾病生物相似藥授權協議

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於生物相似藥研發和生產的一流生物製藥公司Polpharma Biologics欣然宣布，已與巴西企業Libbs Farmacêutica簽署一項具有里程碑意義的授權協議。透過這一策略性合作夥伴關係，Libbs Farmacêutica將獲得一款尖端自身免疫性疾病生物相似藥在快速成長的巴西市場的獨家商業化權利。

Polpharma Biologics將全權負責該生物相似藥的研發和生產工作。Libbs Farmacêutica則擁有該藥物在巴西的獨家商業化、行銷和經銷授權。此次合作開啟了令人振奮的新機會，也彰顯了兩家公司共同的承諾，即為病患提供創新且可及的治療方案。

Polpharma Biologics執行長Anjan Selz表示：「攜這款生物相似藥進軍巴西市場，對Polpharma Biologics而言是重要的一步，也體現了我們持續致力於在全球擴大高品質、可負擔生物治療藥物可及性的使命。Libbs Farmacêutica對巴西市場具有深入的瞭解，與該公司合作讓我們獲得了強大的商業專業知識。結合我們的研發和生產能力，這一合作夥伴關係將顯著提升巴西自身免疫性疾病病患獲得生物治療藥物的機會。」

Libbs執行長Alcebíades de Mendonça Athayde Junior表示：「目前我們的產品已嘉惠超過1500萬名病患。與Polpharma Biologics的此次合作完全契合Libbs的策略，即投資於多元化藥物組合，進一步擴大巴西民眾獲得醫療服務的機會。」

這款現代化治療藥物為自身免疫性疾病病患提供了有效且耐受性良好的選擇。該生物相似藥仍處於研發階段，可望在三年內向巴西國家衛生監督局(Anvisa)遞交批准申請。

關於Polpharma Biologics

Polpharma Biologics是一家專注於為全球市場研發和生產生物藥品與生物相似藥的生物製藥公司。我們總部位於瑞士、聚焦生物相似藥領域的實體負責管理從產品選擇、投資分配到計畫執行和資產變現的整個價值鏈。透過與全球合作夥伴密切合作，這確保了產品從概念到上市的快速推進。

Polpharma Biologics的生物相似藥組合包含一系列高價值計畫，涵蓋從早期研發到商業化的各個階段。我們的國際資深專家團隊在計畫領導、監管策略、CMC整合、器材研發、臨床監督和品質保證方面擁有豐富經驗。透過與值得信賴的委託開發和製造機構(CDMO)合作，我們提供端對端的生物相似藥解決方案，從細胞株開發到成品生產，涵蓋多個主要治療領域。我們的商業合作夥伴協助確保全球病患能夠獲得這些藥物。

我們的使命是加快生物製劑的可及性。為達成這一目標，我們擁有強大且持續擴充的生物相似藥研發產品線。瞭解更多資訊：https://polpharmabiologics.com/

關於Libbs

Libbs是一家100%巴西本土製藥公司，其宗旨是將知識轉化為健康福祉。為提供高品質的產品和解決方案，我們秉持合作精神持續改進，並投資於研發和創新。公司擁有67年歷史和4000名員工，連續第八年被卓越職場研究所(GPTW)評選為巴西最佳雇主之一。我們的專業領域包括心臟病學、皮膚病學、胃腸病學、婦科學、血液學、腫瘤學、中樞神經系統和呼吸系統。

2024年，我們透過包含97個產品品牌、超過200種劑型的產品組合，為超過1500萬人提供了醫療服務，產品涵蓋原研藥、學名藥、化療藥物和生物相似藥（單克隆抗體）等類別。我們的生物科技中心是巴西第一家工業規模的單克隆抗體製藥工廠，2024年還新增了一座中試廠，專門用於生物分子研發、生物製程的規模化，以及透過合作或以CDMO身分生產用於研究的臨床物料。

我們將約10%的營收投入研發，並持續展開多項措施，例如支援獨立臨床研究的「研究激勵計畫」(PIP)。我們支援各類公益事業和活動，為民眾提供預防、早期診斷和治療相關指導。我們始終樂於展開新的合作計畫。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.libbs.com.br。

