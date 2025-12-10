-

Polpharma Biologics en Libbs Farmacêutica ondertekenen een licentieovereenkomst voor een biosimilar voor auto-immuunziekten

ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, een toonaangevend biofarmaceuticabedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van biosimilars, kondigt met genoegen de ondertekening aan van een belangrijke licentieovereenkomst met het Braziliaanse bedrijf Libbs Farmacêutica. Via dit strategische partnerschap verwerft Libbs Farmacêutica exclusieve rechten om een baanbrekende biosimilar voor auto-immuunziekten te commercialiseren in de snel groeiende Braziliaanse markt.

Polpharma Biologics behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de productie van de biosimilar. Libbs Farmacêutica wordt houder van een exclusieve licentie voor de commercialisering, de marketing en de verdeling van de biosimilar in Brazilië. Deze samenwerking opent interessante nieuwe mogelijkheden en bewijst het gedeelde engagement van beide bedrijven om patiënten innovatieve en toegankelijke therapieën aan te bieden.

