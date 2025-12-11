-

NetJets gaat Starlink-breedbandverbinding introduceren in zijn vloot

De overeenkomst tussen de twee bedrijven zal betrouwbare wifi-connectiviteit bieden aan een van 's werelds grootste vloten van straalvliegtuigen, waardoor eigenaren verzekerd zijn van een naadloze, eersteklas ervaring

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--NetJets, wereldwijd marktleider op het gebied van particuliere luchtvaart, en Starlink hebben een overeenkomst gesloten om 600 vliegtuigen van de wereldwijde vloot van NetJets tegen eind 2026 uit te rusten met supersnelle internetverbinding tijdens de vlucht. Dit zal een nieuw niveau van productiviteit en uitzonderlijke reiservaringen in de lucht mogelijk maken.

"Dankzij deze overeenkomst met Starlink kan NetJets onze eigenaren en hun gasten uitzonderlijke reiservaringen blijven bieden," aldus Patrick Gallagher, president van NetJets Aviation.

