Namibie : TotalEnergies conclut un accord avec Galp pour entrer comme opérateur dans le permis prolifique PEL 83, qui comprend la découverte Mopane

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec Galp Energia SGPS SA (« Galp ») prévoyant :

L’acquisition par TotalEnergies auprès de Galp d’une participation opérée de 40 % dans la licence PEL83, qui comprend la découverte Mopane ;

L’acquisition par Galp auprès de TotalEnergies d’une participation de 10 % dans PEL56, qui comprend la découverte Venus et d’une participation de 9,39 % dans PEL91 ;

TotalEnergies prendra en charge 50 % des dépenses d’investissement de Galp pour l’exploration et l’appréciation de la découverte Mopane ainsi que pour le premier développement sur PEL 83. Ce portage sera remboursé par l’accès à 50 % des futurs cash-flows de Galp générés par le projet.

TotalEnergies et Galp ont convenu de lancer une campagne d’exploration et d’appréciation comprenant trois puits au cours des deux prochaines années, avec un premier puits prévu en 2026, afin de s’assurer des ressources disponibles et de progresser avec diligence vers le développement de la découverte Mopane.

Dans le même temps, TotalEnergies, opérateur du PEL56, reste pleinement engagée dans le développement de la découverte Venus et travaille à réunir toutes les conditions permettant une potentielle décision finale d’investissement en 2026.

« Nous sommes très heureux d’avoir été choisis par Galp comme partenaire et opérateur de la prolifique licence PEL83, incluant la découverte Mopane en Namibie. Il s’agit d’une forte reconnaissance des compétences des équipes de TotalEnergies en matière d’exploration et d’opérations en eaux profondes. Cet accord démontre également la confiance élevée de TotalEnergies envers la Namibie en tant que futur pays producteur. La Compagnie entend tirer parti de son expérience reconnue comme opérateur pour progresser vers un développement rentable et durable des découvertes de Venus et Mopane. En permettant la création d’un hub de production en Namibie, nous visons à créer des synergies créatrices de valeur à long terme pour le pays et toutes les parties prenantes », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les autorités namibiennes afin de mener à bien ces développements. »

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation usuelle des autorités namibiennes ainsi que des partenaires des joint-ventures, et devrait être finalisée en 2026.

À l’issue de cette transaction, TotalEnergies détiendra :

une participation opérée de 40 % dans PEL83, aux côtés de Galp (40 %), Namcor (10 %) et Custos (10 %) ;

une participation opérée de 35,25 % dans PEL56, aux côtés de QatarEnergy (35,25 %), Galp (10 %), Namcor (10 %) et Impact (9,5 %) ;

une participation opérée de 33,085 % dans PEL91, aux côtés de QatarEnergy (33,025 %), Namcor (15 %), Galp (9,39 %) et Impact (9,5 %).

***

TotalEnergies en Namibie

TotalEnergies est présente en Namibie depuis 1964 et y emploie 55 personnes. TotalEnergies est également le 4e plus grand distributeur de carburants du pays, avec 40 stations-service. En ligne avec sa stratégie multi-énergies, la Compagnie cherche à développer des projets bas carbone dans le pays.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).