L&T Technology Services y PALFINGER inauguran el GDC como parte de un compromiso plurianual para impulsar el desarrollo de productos

PUNE, India y SALZBURGO, Austria--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, digital y ER&D, acaba de anunciar la inauguración de un centro de desarrollo global de última generación (APAC) como parte de un compromiso plurianual con PALFINGER, empresa con sede en Austria pionera a nivel mundial en soluciones innovadoras de grúas y elevadores.

Asentado en el segmento de movilidad de LTTS, la GDC está destinada a acelerar el desarrollo de productos de PALFINGER a nivel global y, especialmente, en la India, aprovechando la experiencia consolidada de LTTS y los procesos de ingeniería impulsados por la inteligencia artificial.

