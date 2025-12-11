L&T Technology Services y PALFINGER inauguran el GDC como parte de un compromiso plurianual para impulsar el desarrollo de productos
L&T Technology Services y PALFINGER inauguran el GDC como parte de un compromiso plurianual para impulsar el desarrollo de productos
La GDC, enmarcada dentro del segmento de movilidad de LTTS, reforzará la hoja de ruta de localización de PALFINGER, así como las iniciativas de transformación digital de próxima generación.
From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.
PUNE, India y SALZBURGO, Austria--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, digital y ER&D, acaba de anunciar la inauguración de un centro de desarrollo global de última generación (APAC) como parte de un compromiso plurianual con PALFINGER, empresa con sede en Austria pionera a nivel mundial en soluciones innovadoras de grúas y elevadores.
Asentado en el segmento de movilidad de LTTS, la GDC está destinada a acelerar el desarrollo de productos de PALFINGER a nivel global y, especialmente, en la India, aprovechando la experiencia consolidada de LTTS y los procesos de ingeniería impulsados por la inteligencia artificial.
