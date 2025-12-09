EURONICS y NIQ establecen una colaboración estratégica para impulsar la inteligencia de precios en el comercio minorista

NUREMBERG, Alemania--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), la empresa líder mundial de inteligencia del consumidor que se fusionó con GfK en 2023, ha sido elegida por EURONICS, uno de los mayores grupos internacionales de minoristas del sector de la electrónica del consumo, para proporcionar un servicio integral de monitorización de precios en línea.

La solución de monitorización de precios en línea de NIQ ofrece información detallada sobre las dinámicas de precios mediante el seguimiento de los precios de los productos dentro de un conjunto de datos definido. El sistema recopila y clasifica la información de producto con precisión y garantiza calidad gracias a sus procesos automatizados avanzados que se combinan con supervisión humana y controles exhaustivos de calidad. NIQ ofrece una amplia gama de soluciones de precios minoristas, entre las que se incluyen herramientas de análisis de precios y su laboratorio de precios del consumidor (Consumer Price Lab), que permiten a las empresas tomar decisiones fundamentadas y optimizar sus estrategias de precios.

Esta alianza tiene como objetivo brindar a EURONICS información exhaustiva sobre precios que respalde una toma de decisiones informada. NIQ ofrece datos precisos y transparentes para ayudar a EURONICS a comprender la dinámica del mercado y planificar con eficacia.

"Nuestra colaboración con NIQ nos permite recibir información detallada y de gran utilidad basada en datos del comercio minorista y del mercado del consumidor final. La herramienta nos ofrece indicadores tempranos de los cambios del mercado, lo que nos permite informar rápidamente a nuestros miembros y ayudarles a adaptar la oferta de sus productos en línea a las necesidades específicas de sus clientes", explica Thorsten Hennig, director de experiencia digital del cliente de EURONICS Deutschland eG.

Mediante el uso de las funciones avanzadas de monitorización de precios en línea de NIQ, EURONICS obtiene información en tiempo real sobre las tendencias del mercado y de los precios en el entorno digital. Esta información permite a los miembros del grupo EURONICS tomar decisiones fundamentadas y optimizar su competitividad en un entorno dinámico.

"Nos complace reforzar nuestra colaboración con EURONICS en este periodo estacional clave, en el que las estrategias de precios adquieren una importancia decisiva para alcanzar el éxito empresarial", afirma Oliver Schmitz, director de Retail para DACH en NIQ. "La inteligencia de precios se ha convertido en un pilar central para el comercio minorista, y nuestra colaboración garantiza que EURONICS disponga de la información necesaria para liderar y hacer crecer a sus empresas miembro con confianza, agilidad y precisión".

La estrategia de precios como diferenciador clave

El entorno del comercio minorista se ha tornado cada vez más dinámico, y la gestión de precios ha dejado de ser una mera táctica para convertirse en un elemento estratégico. La solución de NIQ combina la recopilación y categorización automatizada de datos con un riguroso control de calidad humano para brindar soluciones precisas y transparentes.

Esto le permite a EURONICS:

Analizar con precisión a la competencia

Responder rápidamente a los cambios del mercado

Implementar estrategias de precios con plena comprensión del mercado

Esta colaboración pone de manifiesto la creciente importancia de la inteligencia de precios en el sector del comercio minorista y refuerza el compromiso de NIQ de proporcionar información detallada y práctica que contribuya al éxito empresarial.

Acerca de NIQ

NIQ es una empresa líder en inteligencia del consumidor que ofrece la visión más exhaustiva del comportamiento del consumidor y revela nuevas oportunidades de crecimiento. Su alcance global se extiende a más de 90 países y abarca aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada mediante estrategias analíticas avanzadas y plataformas de última generación, NIQ ofrece la Visión Completa: Full View™.

Si desea obtener más información, visite www.niq.com.

Acerca de EURONICS:

Siempre cerca del cliente: brindamos asesoramiento personalizado y un servicio excelente en más de 1200 puntos de venta, a través de más de 1000 empresas miembro en toda Alemania. Esto es lo que representa EURONICS Deutschland eG, con su promesa de marca “Genau richtig”.

Gracias a su amplia red de tiendas, EURONICS ofrece no solo un completo catálogo de electrónica de consumo y electrodomésticos, sino también servicios de primera calidad en tienda, a domicilio y en línea en www.euronics.de.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relativas a la colaboración entre NIQ y EURONICS. Estas declaraciones reflejan expectativas y proyecciones actuales basadas en la información disponible, los patrones históricos y diversas suposiciones. Frases como “se espera”, “se anticipa”, “se proyecta”, “se cree”, “se prevé” y expresiones similares se utilizan para señalar este tipo de declaraciones.

Las declaraciones prospectivas no garantizan resultados futuros y pueden verse afectadas por diversos factores imprevisibles, como cambios en las preferencias del consumidor, condiciones económicas, avances tecnológicos y dinámicas competitivas. Los resultados reales pueden diferir de manera significativa de los expresados o implícitos en estas declaraciones.

Si bien procuramos basar nuestros análisis en datos fiables y una metodología sólida, no asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias futuras, salvo en los casos en los que la ley aplicable así lo exija.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos los derechos reservados.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.