Andersen Global携手ETC，强化亚太区估值能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与总部位于新加坡的提供全方位服务的房地产咨询公司Edmund Tie & Company (ETC)签署合作协议，持续拓展其在亚太地区的业务。

ETC成立于1995年，提供涵盖房地产完整生命周期的估值和咨询服务，包括法定估值和企业估值、投资咨询、可行性研究以及房地产税咨询。ETC业务遍及新加坡、马来西亚和泰国，将深厚的区域专长与国际标准相结合，为开发商、投资者、私募股权基金和主权财富基金、企业、房地产投资信托（REIT）以及业主和租户提供支持。ETC以其研究驱动型方法和一体化服务模式而闻名，帮助客户应对复杂的监管环境并优化资产价值。

ETC首席执行官Desmond Sim表示：“我们的优势不仅在于技术执行，更在于帮助客户把握全局——将市场信号、监管变化和长期价值驱动因素联系起来。与Andersen Global合作是一个交流思想、提升洞察力、并与志同道合的专业人士携手共进的机会，我们都坚信，信任和透明是所有成功客户关系的基础。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“ETC为我们的组织带来了一个稳健成熟的估值与咨询业务体系，其根基深植于亚太地区最具活力的市场。他们卓越的技术、对区域的深入了解以及对客户长期价值的承诺与我们的愿景完美契合。随着我们不断拓展全球估值能力，ETC的加入将增强我们提供兼顾全球性和本地化标准的、高诚信度的互联互通解决方案的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过50,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在1,000多个地区开展业务。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

