Grid Dynamics tekent strategische samenwerkingsovereenkomst met AWS om datafundamenten voor generatieve AI te verbeteren
Belangrijkste punten:
- Grid Dynamics heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Amazon Web Services (AWS) om AI-gerelateerde diensten voor zakelijke klanten te versnellen.
- De overeenkomst verlengt een 15-jarige samenwerking en geeft Grid Dynamics toegang tot het Data Foundations for Generative AI-programma van AWS, dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij de implementatie en schaalbaarheid van AI-oplossingen.
- Door deze uitgebreide samenwerking kan Grid Dynamics klanten in elke fase van hun AI-traject ondersteunen met moderne, schaalbare en veilige datafundamenten van AWS.
SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), een toonaangevende aanbieder van IT-advies- en digitale diensten, heeft vandaag aangekondigd dat het een meerjarige strategische samenwerkingsovereenkomst (SCA) is aangegaan met Amazon Web Services (AWS).
