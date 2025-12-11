Guardant Health et le Policlinico Gemelli lancent un service interne de tests de biopsie liquide en Italie

PALO ALTO, Californie et ROME--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq : GH), une société leader dans le domaine de l’oncologie de précision, a annoncé aujourd’hui le lancement réussi de FPG 360, un service interne de test de biopsie liquide à la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Policlinico Gemelli) à Rome, en Italie. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une série d’accords public-privé conclus par Guardant Health avec des hôpitaux universitaires et de recherche européens de premier plan, qui intègrent sa technologie révolutionnaire aux parcours de soins existants afin d’élargir l’accès à un plus grand nombre de patients atteints de cancer.

Le Policlinico Gemelli proposera des tests de biopsie liquide sur site basés sur la technologie Guardant360® CDx. Cette collaboration permet d’élargir l’accès aux diagnostics oncologiques de précision et de soutenir les soins de routine ainsi que la recherche clinique. FPG 360 est l’un des premiers centres de tests de biopsie liquide dédiés en Italie à être hébergé au sein d’un établissement hospitalier. Le Policlinico Gemelli, l’un des hôpitaux les plus grands et les plus renommés d’Italie, accueille chaque année des milliers de patients atteints de cancer dans son centre anticancéreux aux services complets. L’établissement est réputé pour ses services oncologiques de pointe, notamment en matière de diagnostic, de traitement et de recherche.

Ce lancement vient s’ajouter aux autres partenariats fructueux conclus par Guardant Health avec l’Institut d’oncologie de Vall d’Hebron (VHIO) à Barcelone et le Royal Marsden Hospital à Londres.

« Cette collaboration entre le secteur public de la santé et l’innovation privée permet d’élargir l’accès au profilage sanguin du cancer et aux connaissances génomiques », a déclaré Helmy Eltoukhy, président et codirecteur général de Guardant Health. « L’introduction de notre technologie de biopsie liquide dans l’un des principaux centres de cancérologie européens marque une nouvelle étape dans notre mission qui consiste à aider les médecins du monde entier à élaborer des plans de traitement plus personnalisés et à améliorer les résultats. »

« Il s’agit là d’une avancée majeure pour les patients atteints de cancer en Italie. Ils pourront désormais bénéficier d’un accès local à des tests de biopsie liquide par profilage génomique complet (comprehensive genomic profiling, CGP) sans qu’il y ait besoin d’envoyer leurs échantillons à l’étranger », a confié pour sa part le professeur Antonio Gasbarrini, directeur scientifique du Policlinico Gemelli IRCCS.

Chaque année, environ 400 000 nouveaux cas de tumeurs malignes sont recensés en Italie1. En moyenne, les tumeurs causent chaque année environ trois décès pour 1 000 personnes en Italie, dont environ 3,5 pour 1 000 hommes et 2,5 pour 1 000 femmes. Les tests de Guardant Health sont utilisés par les oncologues du monde entier pour orienter les décisions thérapeutiques concernant les cancers à tumeurs solides, ainsi que par des sociétés pharmaceutiques et des chercheurs universitaires dans le cadre d’essais cliniques visant à accélérer le développement de médicaments de précision.

L’an dernier, Guardant Health a annoncé que son test sanguin Guardant360® CDx avait été certifié conforme au Règlement européen IVDR (In Vitro Diagnostics Regulation) relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDR 2017/746). Cette certification, délivrée par TÜV SÜD Product Service, concerne le profilage des mutations tumorales chez les patients atteints de toute forme de tumeur cancéreuse solide, ainsi que les tests de diagnostic compagnons permettant d’identifier les patients susceptibles de bénéficier de thérapies ciblées pour le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du sein avancés.

À propos de Guardant Health

Guardant Health est un chef de file de l'oncologie de précision qui se consacre à la protection du bien-être et à la possibilité pour chaque personne de passer plus de temps sans cancer. Créé en 2012, Guardant transforme les soins aux patients et accélère les nouvelles thérapies contre le cancer en fournissant des informations essentielles sur les causes de la maladie grâce à ses tests sanguins et tissulaires avancés, à des données tirées du monde réel et à l’analyse basée sur l’IA. Les tests de Guardant contribuent à l’amélioration des résultats à tous les stades des soins, y compris le dépistage pour diagnostiquer un cancer précoce, la surveillance de la récurrence dans les cancers au stade précoce et la sélection des traitements pour les patients atteints d’un cancer avancé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur guardanthealth.com et suivez la société sur LinkedIn, X (Twitter) et Facebook.

À propos du Policlinico Gemelli

Le Policlinico Universitario Agostino Gemelli a été fondé en juillet 1964 à l’initiative de l’Istituto Toniolo di Studi Superiori e Università Cattolica del Sacro Cuore. Siège de la Faculté de médecine et de chirurgie, c’est l’un des plus grands hôpitaux privés d’Europe, où se côtoient enseignement, recherche innovante, soins et assistance. Depuis août 2015, il a pris la forme juridique d’une fondation et, en 2018, il a été reconnu comme Institut de recherche scientifique pour l’hospitalisation et les soins (IRCCS) dans les domaines de la médecine personnalisée et des biotechnologies innovantes. Aujourd’hui, l’hôpital Gemelli est également le plus grand hôpital de cancérologie d’Italie, avec plus de 50 000 patients traités en moyenne chaque année, et l’un des plus importants centres de recherche et de soins d’Europe. En juin 2021, le Policlinico Gemelli a obtenu l’accréditation de la Joint Commission International (JCI), l’un des organismes de certification les plus importants et les plus prestigieux au monde, accréditation qui a été renouvelée pour trois ans. Par ailleurs, le Gemelli est le meilleur hôpital d’Italie et le 35e au monde selon le classement 2024 des meilleurs hôpitaux établi par Newsweek, en collaboration avec Statista Inc.

Déclarations prospectives

Références

