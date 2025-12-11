Andersen Global、ETC とともにアジア太平洋地域でのバリュエーション能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Andersen Global は、シンガポールに本社を置く総合不動産アドバイザリー会社である Edmund Tie & Company（ETC）との協力協定を通じて、アジア太平洋地域での存在感を引き続き拡大しています。

1995 年に設立された ETC は、法定および企業向けバリュエーション、投資アドバイザリー、フィージビリティスタディ、固定資産税アドバイザリーなど、不動産ライフサイクル全体にわたるバリュエーションおよびアドバイザリーサービスを提供しています。シンガポール、マレーシア、タイで事業を展開する ETC は、深い地域知識と国際基準を組み合わせ、デベロッパー、投資家、民間および政府系ファンド、企業、REIT、オーナーおよびオキュパイヤーを支援しています。リサーチ主導のアプローチと統合型サービスモデルで知られる同社は、クライアントが規制の複雑さを乗り越え、資産価値を最適化することを支援しています。

「私たちの強みは、単なる技術的実行にとどまらず、市場シグナル、規制の変化、長期的な価値ドライバーを結びつけ、クライアントに“全体像”を示すことにあります」と、ETC の CEO である Desmond Sim 氏は述べました。「Andersen Global との協業は、アイデアを交換し、洞察を磨き、信頼と透明性こそがすべての成功するクライアント関係の基盤であるという私たちの信念を共有する専門家と協働する機会です。」

Andersen のグローバル会長兼 CEO である Mark L. Vorsatz 氏は次のように述べました。「ETC は、アジア太平洋地域で最もダイナミックな市場に深く根ざした、堅固で確立されたバリュエーションおよびアドバイザリー業務を当組織にもたらしてくれます。彼らの技術的卓越性、地域への深い理解、長期的なクライアント価値へのコミットメントは、私たちのビジョンと完璧に一致しています。グローバルなバリュエーション能力を拡大する中で、ETC は、グローバル基準とローカル基準の両方を反映した、連携性が高く高い信頼性を備えたソリューションを提供する私たちの能力をさらに強化します。」

Andersen Globalは、世界中の税務、法務、バリュエーションの専門家から構成される、法的に独立したメンバーファームによる国際的なアソシエーションです。2013 年に米国のメンバーファームである Andersen Tax LLC によって設立され、現在ではメンバーファームおよび協力ファームを通じて、世界中に 50,000 人以上のプロフェッショナルを擁し、1,000 を超える拠点で事業を展開しています。

