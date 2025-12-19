SOLUM und i-charging erweitern ihre strategische Partnerschaft für weltweite Innovationen in der E-Mobilität

SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--SOLUM gibt die Ausweitung seiner strategischen Partnerschaft mit i-charging bekannt, einem führenden Innovationstreiber im Bereich der Elektromobilität. Ziel der vertieften Kooperation sind die gemeinsame Entwicklung zukunftsweisender Produkte, die Erschließung globaler Märkte sowie die Förderung nachhaltiger E-Mobilitätslösungen.

Im Zuge dieser intensivierten Partnerschaft besuchten Pedro Silva, CEO von i-charging, und sein Führungsteam das Produktionszentrum von SOLUM in Vietnam, um neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Dabei konnte sich das Team von der fortschrittlichen Fertigung bei SOLUM überzeugen – von der präzisen Qualitätskontrolle über intelligente Automatisierung bis hin zur Skalierbarkeit der Produktion. Diese Faktoren unterstreichen die Position von SOLUM als verlässlicher Technologiepartner in der rasant wachsenden E-Mobilitätsbranche.

Aufbauend auf der erfolgreichen Integration der SOLUM Power Module in die neuesten EV-Schnellladegeräte von i-charging, liegt der Fokus nun auf der Entwicklung innovativer Produkte. Beide Unternehmen streben eine langfristige Zusammenarbeit an, die auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und einer gemeinsamen Vision für die Zukunft nachhaltiger Mobilität basiert.

Pedro Silva, CEO von i-charging, erklärte:

„Bei i-charging beginnt Innovation mit Menschen - das gilt auch für Partnerschaften. Wir freuen uns sehr, SOLUM, i-charging und Endkunden in einer Partnerschaft zusammenzubringen, die von Vertrauen und Respekt getragen wird. Wenn Technologie durch echten menschlichen Austausch entwickelt wird, wird sie flexibler, sinnvoller und ist besser auf die Bedürfnisse der realen Welt zugeschnitten. Wir sind der Überzeugung, dass langfristige Partnerschaften und ein gemeinsames Verständnis der Ziele die Zukunft der Elektromobilität prägen werden.“

DongKyun Ryu, EVP und Head of the ANP Solution Biz. Division bei SOLUM, fügte hinzu:

„Wir freuen uns sehr, im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft mit i-charging die gemeinsame Vision einer menschenorientierten Innovation zu verfolgen. Gemeinsam wollen wir mehr erreichen als nur Geschäftswachstum: Wir wollen nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen schaffen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und zur Förderung der globalen Mobilität beitragen.“

SOLUM und i-charging werden sich auch in Zukunft für die Weiterentwicklung nachhaltiger, effizienter und zuverlässiger Ladelösungen einsetzen, um den weltweiten Wandel hin zu einer saubereren und intelligenteren Mobilität zu unterstützen.

Über i-charging

i-charging wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, technologiebasierte Produkte zu entwickeln, die in den anspruchsvollsten Segmenten der Ladeinfrastruktur durch Innovation, Differenzierung, Design und Qualität überzeugen.

Das Unternehmen strebt danach, technologische Maßstäbe im Bereich der Elektromobilität zu setzen. Durch den Einsatz neuer Tools und Methoden sowie die Nutzung seines Fachwissens verfolgt i-charging das Ziel, globale mehr Nachhaltigkeit zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.i-charging.tech.

Über SOLUM

SOLUM, 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet, ist ein an der KOSPI-Börse gelistetes Unternehmen. Als Weltmarktführer in den Bereichen Stromversorgungslösungen, Display-Technologien und elektronische Preisschilder (ESL) treibt SOLUM Innovationen im Einzelhandel und im Mobilitätssektor voran. Mit einem konsequenten Fokus auf kundenorientierte Innovation und nachhaltigen Wandel entwickelt SOLUM hochwertige Lösungen, die Unternehmen helfen, in einer zunehmend digitalen Welt effizienter zu arbeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.solum-group.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.