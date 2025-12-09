SonicEdge en Earfab werken samen om de toekomst van gepersonaliseerde audio en gehoorwelzijn vorm te geven

BINYAMINA-GIV’AT ADA, Israël--(BUSINESS WIRE)--SonicEdge, een pionier in micro-akoestische innovatie, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met Earfab, de innovator van custom-fit hoortechnologie, om gezamenlijk een nieuwe generatie gepersonaliseerde audio-oplossingen te ontwikkelen die comfort, precisie en hoorveiligheid samenbrengen.

Door de sterk presterende MEMS speaker-in-chip technologie van SonicEdge te combineren met de custom-fit eartips van Earfab – gemaakt aan de hand van haar eigen earfabSCAN 3D smartphone scanning platform – verschaft de samenwerking een unieke ervaring die het begrip in-ear performance herdefinieert. De gezamenlijke oplossing biedt een perfecte akoestische afdichting voor meer geluidsgetrouwheid, verbeterde actieve ruisonderdrukking en langdurig luistercomfort – zonder de gezondheid van het gehoor in gevaar te brengen.

