ITA Group étend ses capacités événementielles internationales grâce à deux acquisitions européennes

WEST DES MOINES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--ITA Group, leader mondial des solutions d'engagement, annonce l'acquisition stratégique de deux agences événementielles européennes primées : C2events, basée dans le West Yorkshire, en Angleterre, et Daymakers, basée à Utrecht, aux Pays-Bas. À compter du 31 octobre 2025, ces acquisitions élargissent considérablement la présence locale et les capacités événementielles d'ITA Group dans toute l'Europe.

Ces deux acquisitions renforcent la position d’ITA Group en tant que leader mondial dans le domaine de l'événementiel, offrant à ses clients actuels et potentiels des avantages immédiats, notamment :

Des membres de l'équipe événementielle dans la région, offrant une assistance dans le fuseau horaire et la langue locaux

Des solutions complètes et adaptées à la culture locale

L'accès à des technologies événementielles de pointe et à des outils favorisant l'engagement des participants

Une expertise approfondie dans le domaine des événements liés à la santé et à l'industrie pharmaceutique, notamment en matière de conformité renforcée et de coordination mondiale

« Dans le cadre de notre expansion stratégique mondiale, la culture et l'expertise demeurent nos priorités absolues », a déclaré Brent Vander Waal, président-directeur général d'ITA Group. « C2events et Daymakers sont des organisations exceptionnelles qui partagent notre engagement de longue date envers l'excellence du service et une culture d'appropriation. Ces acquisitions nous aident à mieux servir nos clients internationaux grâce à un soutien immédiat et localisé dans toute l'Europe, tout en offrant des solutions événementielles de classe mondiale dans des secteurs clés. »

C2events est une agence événementielle primée, détenue par ses employés, spécialisée dans les événements liés aux soins médicaux, à l'industrie pharmaceutique et aux biotechnologies depuis plus de 20 ans. Forte d'une présence solide au Royaume-Uni et d'une expertise approfondie du secteur, C2events complète l'équipe événementielle pharmaceutique d'ITA Group afin de fournir des solutions événementielles mondiales fluides, des capacités de conformité améliorées, un leadership en matière de développement durable, des processus de pointe et une prestation de services exceptionnelle.

« L'engagement d’ITA Group en faveur de l'innovation et de l'actionnariat salarié correspond parfaitement à notre culture et à notre vision de l'avenir », a déclaré Mark Saxby, directeur exécutif de C2events. « Ensemble, avec nos équipes exceptionnelles, nous pouvons offrir une gamme plus large de services à nos clients du secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique en Europe et au-delà. »

Daymakers conçoit des expériences live et numériques depuis plus de 40 ans, en combinant contenu, plateformes et technologie pour créer des événements riches en émotions. Fort de son expertise en matière de contenu immersif, de capacités AR/VR et d'outils d'engagement tels que Reply.live, Daymakers apporte une technologie innovante et des approches créatives qui renforcent l'engagement des participants et produisent des résultats mesurables dans toute l'Europe.

« Rejoindre ITA Group représente une opportunité intéressante d'étendre notre influence tout en conservant les valeurs et les relations clients que nous avons établies », a déclaré Niels Janssen, PDG de Daymakers. « Ce partenariat nous permet d'associer notre expertise créative et technologique à la portée et aux ressources mondiales d'ITA Group, afin de créer des expériences extraordinaires pour nos clients à travers l'Europe et le monde entier. »

C2events et Daymakers continueront à servir leurs clients avec les mêmes équipes et la même direction de confiance. Tous les membres de l'équipe resteront intégrés aux opérations et feront partie de la culture unique d'actionnariat salarié d'ITA Group, renforçant ainsi leur engagement envers leur expertise et leur croissance.

« Ces acquisitions s'inscrivent dans le prolongement naturel de notre stratégie de croissance et de notre engagement à servir nos clients où qu'ils exercent leurs activités », a déclaré Sarah Haines, présidente d'Event Solutions, ITA Group. « Avec plus de 400 collaborateurs désormais dédiés aux solutions événementielles sur plusieurs continents, nous pouvons inspirer et motiver les publics en Europe et dans le monde entier grâce à des expériences exceptionnelles gérées localement. »

L'expansion européenne s'inscrit dans le prolongement des récentes initiatives de croissance mondiale d'ITA Group, notamment les acquisitions de NKD à Londres (2022) et de HTK à Ipswich (2023), ainsi que l'ajout de Performance Incentives, basée à Sydney (2024). ITA Group compte désormais plus de 1 200 collaborateurs, avec des bureaux aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et des partenariats stratégiques en Belgique et à Singapour.

ITA Group étend ses capacités événementielles mondiales grâce à deux acquisitions européennes.

À propos d’ITA Group

ITA Group aide les grandes marques du monde entier à créer des liens, à motiver leur public et à susciter des changements positifs, ce qui se traduit par une augmentation des ventes, des achats, de la fidélisation, des recommandations et de l'alignement. Grâce à des événements, des mesures incitatives, des programmes de reconnaissance, de fidélisation, de recherche et d'apprentissage, ITA Group transforme la façon dont les entreprises sont perçues par leurs employés, leurs partenaires commerciaux et leurs clients. Fondée en 1963, ITA Group est une société détenue par ses employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.itagroup.com.

À propos de C2events

C2events est une agence événementielle primée, détenue par ses employés, spécialisée dans les événements liés aux secteurs de la santé, de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Basée dans le West Yorkshire, en Angleterre, C2events offre un service exceptionnel, un leadership en matière de développement durable et des processus de pointe pour l'organisation d'événements complexes et conformes aux normes en vigueur au Royaume-Uni et en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.c2events.net.

À propos de Daymakers

Daymakers aide les organisations à donner vie à leur histoire auprès de leurs employés, clients et décideurs. L'agence combine la puissance des événements, du contenu et de la technologie pour créer des expériences commerciales intégrées qui relient l'émotion à l'impact : des moments palpitants sur place à un engagement mesurable en ligne. L'agence a été créée en 2023 à la suite de la fusion entre FX Agency et D&B Eventmarketing et apporte plus de 40 ans d'expérience dans la création d'expériences commerciales. Consultez le lien suivant pour avoir des détails : www.daymakers.nl

