Andersen Global wzmacnia zdolności w zakresie wyceny w regionie Azji i Pacyfiku, nawiązując współpracę z ETC

Założona w 1995 r. firma ETC świadczy usługi wyceny i doradztwa w odniesieniu do całego cyklu życia nieruchomości, w tym usługi wyceny na potrzeby spełnienia wymogów prawnych oraz usługi wyceny na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa inwestycyjnego, studiów wykonalności i doradztwa w zakresie podatku od nieruchomości. ETC, która prowadzi działalność w Singapurze, Malezji i Tajlandii, łączy gruntowną znajomość realiów regionalnych z międzynarodowymi standardami, aby wspierać deweloperów, inwestorów, fundusze prywatne i państwowe fundusze majątkowe, przedsiębiorstwa, fundusze inwestycyjne typu REIT oraz właścicieli i najemców nieruchomości. Firma, która słynie z podejścia opartego na wnikliwych analizach i zintegrowanego modelu usług, pomaga klientom stawić czoła zawiłościom wynikającym z obowiązujących przepisów i zoptymalizować wartość posiadanych aktywów.

– Naszą mocną stroną jest nie tylko techniczna realizacja, ale także wspieranie klientów w uzyskiwaniu pełnego oglądu sytuacji, z uwzględnieniem sygnałów rynkowych, zmian regulacyjnych i czynników wpływających na wartość w perspektywie długoterminowej – powiedział Desmond Sim, dyrektor generalny ETC. – Nawiązanie współpracy z Andersen Global stanowi okazję do wymiany pomysłów, zyskania jeszcze bardziej precyzyjnych danych i wykonywania pracy u boku profesjonalistów, którzy podzielają nasz pogląd, że u podstaw każdej pomyślnej relacji z klientem leżą zaufanie i przejrzystość.

– ETC wzbogaca naszą organizację o solidną, ugruntowaną praktykę w zakresie wyceny i doradztwa, głęboko zakorzenioną na najbardziej dynamicznych rynkach regionu Azji i Pacyfiku. Jej doskonałość techniczna, znakomita znajomość realiów regionu i zaangażowanie na rzecz dostarczania klientom długofalowych korzyści idealnie wpisują się w naszą wizję. Nie ustajemy w rozwoju globalnych zdolności w dziedzinie wyceny, a ETC wzmacnia nasz potencjał pod względem dostarczania połączonych rozwiązań zapewniających wysoki poziom integralności, odzwierciedlających zarówno ogólnoświatowe, jak i lokalne standardy – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

