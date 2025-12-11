Guardant Health y el Policlínico Gemelli lanzan un servicio interno de biopsia líquida en Italia
Guardant Health y el Policlínico Gemelli lanzan un servicio interno de biopsia líquida en Italia
El sistema hospitalario europeo líder comienza a ofrecer biopsias líquidas in situ basadas en la tecnología patentada Guardant360® CDx
PALO ALTO (California) y ROMA--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), una empresa de oncología de precisión líder, anunció hoy el lanzamiento de FPG 360, un servicio interno de biopsia líquida en la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Policlínico Gemelli), ubicada en Roma (Italia). Esta colaboración es la más reciente de una serie de alianzas público-privadas que formó Guardant Health con los principales hospitales académicos y de investigación europeos para integrar su revolucionaria tecnología con las rutas de atención de salud existentes con el objetivo de ampliar el acceso a más pacientes oncológicos.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contacto para inversores:
Zarak Khurshid
investors@guardanthealth.com
Contacto para medios de comunicación:
Guardant Health
Meaghan Smith
press@guardanthealth.com
Policlínico Gemelli
Nicola Cerbino
nicola.cerbino@policlinicogemelli.it
+ 39 06 3015 4442