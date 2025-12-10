Hoffmann Green renforce sa présence en Bretagne grâce à un partenariat stratégique avec Morbihannaise de Bâtiment

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Morbihannaise de Bâtiment, acteur de référence de la construction en Bretagne Sud.

Créée en 2003 et basée à Lorient, Morbihannaise de Bâtiment est spécialisée dans le gros œuvre et la maçonnerie pour une large variété de projets — logements collectifs, bâtiments tertiaires et maisons individuelles. En vingt ans, elle s’est imposée comme un acteur incontournable de la construction en Bretagne Sud. Reconnue pour la qualité de ses réalisations et sa proximité avec ses clients, qu’ils soient publics (collectivités, offices HLM) ou privés (promoteurs, constructeurs), l’entreprise s’inscrit résolument dans une démarche de transition vers des solutions plus responsables.

L’entreprise a déjà déployé les bétons 0 % clinker Hoffmann Green sur plusieurs opérations, confirmant leur faisabilité technique, leur qualité d’application et leurs performances environnementales. Parmi les réalisations récentes figurent la résidence Origine avec ACP Immo, la résidence Stella Maris avec Lebac Promotion, et la résidence Arbenn avec Morbihan Habitat. Forte de cette expérience, Morbihannaise de Bâtiment souhaite intensifier sa collaboration avec Hoffmann Green dès 2026, afin de structurer un partenariat durable, promouvoir des pratiques constructives plus vertueuses et contribuer activement à la décarbonation du secteur sur son territoire.

Au travers de cette signature structurante, Hoffmann Green poursuit sa stratégie de développement, fondée sur la montée en puissance des volumes, l’élargissement des applications et le renforcement de partenariats avec l’ensemble des acteurs du BTP. Ce nouvel accord vient également consolider durablement son ancrage territorial en Bretagne.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux d’officialiser ce partenariat structurant avec Morbihannaise de Bâtiment. Cette entreprise reconnue, solidement ancrée dans son territoire, représente un relais essentiel pour déployer à grande échelle nos solutions 0 % clinker. Leur engagement à intégrer nos ciments 0 % clinker sur leurs chantiers illustre la dynamique collective qui s’installe dans tout le secteur pour bâtir durablement. »

Eric MORET, Gérant de Morbihannaise de Bâtiment, conclut : « Nous nous engageons depuis toujours à allier sérieux, savoir-faire artisanal et respect des normes, tout en construisant des logements collectifs, des maisons individuelles ou des bâtiments tertiaires adaptés aux besoins de nos clients. En nouant ce partenariat avec Hoffmann Green, nous confirmons notre ambition de bâtir durablement : leurs solutions décarbonées correspondent parfaitement à nos convictions sur la qualité, la sécurité et la responsabilité environnementale. Ensemble, nous souhaitons contribuer à un nouveau standard de construction en Bretagne — plus propre, plus respectueux, plus responsable. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE MORBIHANNAISE DE BÂTIMENT

Morbihannaise de Bâtiment est une entreprise générale de construction implantée à Lorient, spécialisée depuis près de 20 ans dans le gros œuvre et la maçonnerie, pour des projets variés — logements collectifs, tertiaire, maisons individuelles. Entreprise à taille humaine, MB met l’accent sur la qualité du travail, la proximité avec ses clients, et un savoir-faire solide qui s’appuie sur des équipes formées aux normes techniques et réglementaires en vigueur.

MB intervient principalement en Bretagne Sud, dans le Morbihan et le Finistère, accompagnant aussi bien des maîtres d’ouvrage publics (offices HLM, collectivités) que des clients privés (promoteurs, constructeurs), sur des projets neufs ou de rénovation. Attentive aux enjeux environnementaux et à la performance énergétique, l’entreprise intègre des pratiques visant la durabilité, le respect des normes (notamment en matière de consommation et d’isolation), et le contrôle qualité — de la conception au suivi post-chantier.

Pour plus d’informations : https://mbatiment.fr/