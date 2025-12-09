ITA Group breidt wereldwijde evenementencapaciteiten uit met twee Europese overnames.

WEST DES MOINES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--ITA Group, een wereldwijde leider op het gebied van engagementoplossingen, kondigt de strategische overname aan van twee bekroonde Europese evenementenbureaus: C2events, gevestigd in West Yorkshire, Engeland, en Daymakers, gevestigd in Utrecht, Nederland. Met ingang van 31 oktober 2025 breiden deze overnames de lokale aanwezigheid en evenementencapaciteiten van ITA Group in heel Europa significant uit.

De dubbele overnames versterken de positie van ITA Group als wereldwijde marktleider op het gebied van evenementen en bieden huidige en toekomstige klanten directe voordelen, waaronder:

Leden van het evenemententeam in de regio met ondersteuning in dezelfde tijdzone en taal

Uitgebreide, cultureel relevante oplossingen

Toegang tot geavanceerde evenementtechnologie en tools voor het betrekken van deelnemers

Diepere expertise op het gebied van evenementen in de gezondheidszorg en farmaceutische sector, inclusief verbeterde naleving en wereldwijde samenwerking

“Naarmate we onze strategische wereldwijde expansie voortzetten, blijven cultuur en expertise onze topprioriteiten”, aldus Brent Vander Waal, Chief Executive Officer van ITA Group. “C2events en Daymakers zijn buitengewone organisaties die onze langdurige toewijding aan uitmuntende dienstverlening en een cultuur van eigenaarschap delen. Deze overnames helpen ons onze wereldwijde klanten beter van dienst te zijn met directe, lokale ondersteuning in heel Europa, terwijl we evenementoplossingen van wereldklasse in belangrijke sectoren leveren."

C2events is een bekroond evenementenbureau dat eigendom is van de werknemers en al meer dan 20 jaar gespecialiseerd is in evenementen op het gebied van gezondheidszorg, farmacie en biotechnologie. Met een sterke aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk en diepgaande branchekennis vormt C2events een aanvulling op het farmaceutische evenemententeam van ITA Group om naadloze wereldwijde evenementoplossingen, verbeterde compliance-mogelijkheden, leiderschap op het gebied van duurzaamheid, toonaangevende processen en uitzonderlijke dienstverlening te bieden.

“De toewijding van ITA Group aan innovatie en betrokkenheid van medewerkers sluit perfect aan bij onze cultuur en visie voor de toekomst”, aldus Mark Saxby, uitvoerend directeur van C2events. “Samen met onze geweldige teams kunnen we een breder scala aan diensten leveren aan onze klanten in de gezondheidszorg en farmaceutische sector in heel Europa en daarbuiten.”

Daymakers ontwerpt al meer dan 40 jaar live en digitale ervaringen met het combineren van content, platforms en technologie om emotierijke evenementen te creëren. Met expertise in immersieve content, AR/VR-mogelijkheden en engagementtools zoals Reply.live, biedt Daymakers innovatieve technologie en creatieve benaderingen die de betrokkenheid van deelnemers vergroten en meetbare resultaten opleveren in heel Europa.

“De toetreding tot ITA Group biedt een geweldige kans om onze impact te vergroten en tegelijkertijd de waarden en klantrelaties die we hebben opgebouwd te behouden”, aldus Niels Janssen, CEO van Daymakers. “Dankzij deze samenwerking kunnen we onze creatieve en technologische expertise combineren met het wereldwijde bereik en de middelen van ITA Group. Zo kunnen we bijzondere ervaringen creëren voor klanten in heel Europa en de rest van de wereld.”

C2events en Daymakers zullen hun klanten blijven bedienen met dezelfde vertrouwde teams en leidinggevenden. Alle teamleden blijven een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en worden onderdeel van de unieke werknemerscultuur van ITA Group, wat hun toewijding aan expertise en groei nog verder verdiept.

“Deze overnames vormen een natuurlijke evolutie in onze groeistrategie en ons streven om klanten te bedienen, waar ze ook zaken doen”, aldus Sarah Haines, President – Event Solutions, ITA Group. “Met meer dan 400 teamleden die zich nu bezighouden met evenementoplossingen op meerdere continenten, kunnen we publiek in Europa en de rest van de wereld inspireren en motiveren door middel van uitzonderlijke, lokaal beheerde ervaringen.”

De Europese uitbreiding bouwt voort op de recente wereldwijde groei-initiatieven van ITA Group, waaronder de overnames van NKD in Londen (2022) en HTK in Ipswich (2023), naast de toevoeging van het in Sydney gevestigde Performance Incentives (2024). ITA Group bestaat nu uit meer dan 1.200 teamleden, met kantoren in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en strategische partnerschappen in België en Singapore.

Over ITA Group

ITA Group helpt toonaangevende merken over de hele wereld om verbindingen te creëren, doelgroepen te motiveren en bewuste veranderingen door te voeren met als resultaat een stijging van de verkoop, aankopen, retentie, aanbevelingen en afstemming. Door middel van evenementen, incentives, erkenning, loyaliteit, onderzoek en leren transformeert ITA Group de manier waarop bedrijven worden ervaren door werknemers, kanaalpartners en klanten. ITA Group is opgericht in 1963 en is een bedrijf dat eigendom is van de werknemers. Meer informatie vindt u op www.itagroup.com.

Over C2events

C2events is een bekroond evenementenbureau in eigendom van de werknemers. Het bedrijf is gespecialiseerd in evenementen op het gebied van gezondheidszorg, farmacie en biotechnologie. C2events is gevestigd in West Yorkshire, Engeland, en levert uitzonderlijke service, leiderschap op het gebied van duurzaamheid en toonaangevende processen voor complexe, conforme evenementen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Meer informatie vindt u op www.c2events.net.

Over Daymakers

Daymakers helpt organisaties hun verhaal tot leven te brengen voor medewerkers, klanten en besluitvormers. Het bureau combineert de kracht van evenementen, content en technologie tot geïntegreerde bedrijfservaringen die emotie verbinden met impact: van kippenvelmomenten op locatie tot meetbare betrokkenheid online. Het bureau is in 2023 ontstaan uit de fusie van FX Agency en D&B Eventmarketing en heeft meer dan 40 jaar ervaring in het creëren van bedrijfservaringen. Meer informatie: www.daymakers.nl

