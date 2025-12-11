-

Guardant Health en Policlinico Gemelli lanceren eigen testdienst voor vloeibare biopsieën in Italië

Toonaangevend Europees ziekenhuissysteem biedt vanaf nu on-site testdienst voor vloeibare biopsieën aan op basis van gepatenteerde Guardant360® CDx-technologie

PALO ALTO, Calif. & ROME--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), een toonaangevend bedrijf in precisie-oncologie, heeft vandaag de succesvolle lancering aangekondigd van FPG 360, een eigen testdienst voor vloeibare biopsieën bij de Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Policlinico Gemelli) in Rome, Italië. Deze samenwerking is de nieuwste in een reeks publiek-private samenwerkingen die Guardant Health is aangegaan met vooraanstaande Europese academische en onderzoeksziekenhuizen die de baanbrekende technologie van het bedrijf integreren in bestaande zorgtrajecten om de toegang tot meer kankerpatiënten te vergroten.

Contacts

Contactpersoon voor beleggers:
Zarak Khurshid
investors@guardanthealth.com

Contactpersoon voor de media:
Guardant Health
Meaghan Smith
press@guardanthealth.com

Policlinico Gemelli
Nicola Cerbino
nicola.cerbino@policlinicogemelli.it
+ 39 06 3015 4442

