Andersen Global renforce ses capacités d'évaluation en Asie-Pacifique avec ETC

Créé en 1995, ETC fournit des services d'évaluation et de conseil tout au long du cycle de vie immobilier, y compris l'évaluation statutaire et corporative, le conseil en investissement, les études de faisabilité et le conseil en impôt foncier. Opérant à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande, ETC combine des connaissances régionales approfondies avec des normes internationales pour soutenir les développeurs, les investisseurs, les fonds privés et souverains, les sociétés, les FPI, les propriétaires et les occupants. Reconnue pour son approche axée sur la recherche et son modèle de service intégré, la société aide ses clients à naviguer dans la complexité réglementaire et à optimiser la valeur des actifs.

« Notre force ne réside pas seulement dans l’exécution technique, mais aussi dans le fait d’aider les clients à voir la situation dans son ensemble, en reliant les signaux du marché, les changements réglementaires et les catalyseurs de valeur à long terme », déclare Desmond Sim, CEO d’ETC. « Collaborer avec Andersen Global est l’occasion d’échanger des idées, d’affiner nos connaissances et de travailler avec des professionnels qui partagent notre conviction que la confiance et la transparence sont le fondement de toute relation client réussie. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d'Andersen, ajoute : « ETC apporte à notre organisation une pratique solidement établie en matière d’évaluation et de conseil, profondément enracinée dans les marchés les plus dynamiques d’Asie-Pacifique. Leur excellence technique, leur aisance régionale et leur engagement envers la valeur client à long terme s'alignent parfaitement avec notre vision. Alors que nous renforçons nos capacités d’évaluation à l’échelle mondiale, ETC accroît notre capacité à fournir des solutions connectées et de haute intégrité qui reflètent à la fois les normes mondiales et locales. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes composées de spécialistes de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Créé en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 spécialistes dans le monde et une présence dans plus de 1 000 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses entreprises collaboratrices.

