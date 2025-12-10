Polpharma Biologics y Libbs Farmacêutica firman un acuerdo de licencia sobre un biosimilar para enfermedades autoinmunes

ZUG, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, una empresa biofarmacéutica líder especializada en el desarrollo y la fabricación de biosimilares, se complace en anunciar la firma de un acuerdo de licencia histórico con la empresa brasileña Libbs Farmacêutica. A través de esta alianza estratégica, Libbs Farmacêutica obtendrá los derechos exclusivos para comercializar un biosimilar de vanguardia para enfermedades autoinmunes en el mercado brasileño, que está experimentando un rápido crecimiento.

Polpharma Biologics sigue siendo responsable del desarrollo y la fabricación del biosimilar. Libbs Farmacêutica tendrá una licencia exclusiva para la comercialización, el marketing y la distribución del biosimilar en Brasil. Esta colaboración abre nuevas y emocionantes oportunidades y demuestra el compromiso compartido de ambas empresas de ofrecer terapias innovadoras y accesibles a los pacientes.

“Entrar en el mercado brasileño con un biosimilar es un paso importante para Polpharma Biologics y refleja nuestra misión de ampliar el acceso a tratamientos biológicos de alta calidad y asequibles en todo el mundo”, declaró Anjan Selz, director ejecutivo de Polpharma Biologics. “Nuestra colaboración con Libbs Farmacêutica, una empresa con un profundo conocimiento del mercado brasileño, nos aporta una sólida experiencia comercial. En combinación con nuestras capacidades de desarrollo y fabricación, esta asociación aumentará significativamente el acceso a las terapias biológicas para las personas que viven con enfermedades autoinmunes en Brasil”.

“Actualmente, más de 15 millones de pacientes se tratan con nuestros productos. Esta alianza con Polpharma Biologics está totalmente en línea con la estrategia de Libbs de invertir en una cartera diversificada de medicamentos con potencial para ampliar aún más el acceso de la población brasileña a la atención médica”, explica Alcebíades de Mendonça Athayde Junior, director ejecutivo de Libbs.

Esta terapia moderna ofrece una opción eficaz, y que se tolera perfectamente, a los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes. El medicamento biosimilar aún se encuentra en fase de desarrollo y la presentación ante la Anvisa para su aprobación está prevista para un plazo de tres años.

Acerca de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics es una empresa biofarmacéutica dedicada al desarrollo y la fabricación de productos biofarmacéuticos y biosimilares para los mercados de todo el mundo. Nuestra entidad con sede en Suiza, especializada en biosimilares, gestiona toda la cadena de valor: desde la selección de productos y la asignación de inversiones hasta la ejecución de programas y la monetización de activos. Esto garantiza un rápido avance desde la concepción hasta el lanzamiento, en estrecha colaboración con nuestros socios globales.

La cartera de biosimilares de Polpharma Biologics incluye una serie de programas de alto valor que abarcan desde las primeras fases de desarrollo hasta las etapas de comercialización. Nuestro equipo internacional de expertos sénior cuenta con una amplia experiencia en liderazgo de programas, estrategia regulatoria, integración de CMC, desarrollo de dispositivos, supervisión clínica y garantía de calidad. Al trabajar con CDMO de confianza, ofrecemos biosimilares de principio a fin, desde el desarrollo de líneas celulares hasta los productos terminados, en una variedad de áreas terapéuticas importantes. Nuestros socios comerciales nos ayudan a garantizar que los pacientes de todo el mundo tengan acceso a estos medicamentos.

Tenemos la misión de acelerar el acceso a los productos biológicos. Para lograrlo, mantenemos una sólida y creciente cartera de biosimilares en desarrollo. Más información en: https://polpharmabiologics.com/

Acerca de Libbs

Libbs es una empresa farmacéutica 100% brasileña que tiene por objetivo transformar el conocimiento en salud. Para ofrecer productos y soluciones de alta calidad, trabajamos en colaboración en un proceso de mejora continua e invertimos en investigación e innovación. Con 67 años de historia y 4000 empleados, hemos sido, por octavo año consecutivo, una de las mejores empresas para trabajar en Brasil, según GPTW (Great Place to Work). Nuestras especialidades incluyen cardiología, dermatología, gastroenterología, ginecología, hematología, oncología, sistema nervioso central y sistema respiratorio.

En 2024, llevamos la atención médica a más de 15 millones de personas a través de una cartera que consta de 97 marcas de productos en más de 200 presentaciones, en las categorías de referencia, similares, quimioterapéuticos y biosimilares (anticuerpos monoclonales). Nuestra Biotec es la primera planta de anticuerpos monoclonales a escala industrial de Brasil y, en 2024, incorporó una planta piloto dedicada al desarrollo de biomoléculas, la ampliación de bioprocesos y la producción de material clínico para estudios a través de asociaciones o como CDMO.

Invertimos aproximadamente el 10% de nuestros ingresos en I+D y mantenemos iniciativas como el Programa de Incentivos a la Investigación (PIP), que apoya estudios clínicos independientes. Apoyamos causas y campañas que orientan a la población sobre prevención, diagnóstico precoz y tratamiento. Siempre estamos abiertos a desarrollar nuevos proyectos de colaboración. Para más información, visite www.libbs.com.br.

