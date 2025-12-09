Gulf Oil wählt das OMS+-Portal von DataXstream für die digitale Transformation in Lateinamerika

WILLIAMSBURG, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, ein SAP®-Endorsed-App-Partner, der innovative Lösungen für SAP-Vertriebsprozesse entwickelt, gab heute bekannt, dass Gulf Oil, ein weltweit anerkannter Schmierstoffhersteller mit Aktivitäten in mehr als 25 Ländern, das OMS+-Portal ausgewählt hat, um die kundenseitige Vertriebsplattform des Unternehmens in Lateinamerika zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Initiative, um Abläufe zu straffen, die Skalierbarkeit zu erhöhen sowie ein nahtloses, vollständig in SAP S/4HANA integriertes Einkaufserlebnis bereitzustellen.

Während Gulf Oil seine Präsenz in Lateinamerika weiter ausbaut, benötigte das Unternehmen eine Lösung, die das Kundenerlebnis verbessert und zugleich die Flexibilität sowie die Leistung bietet, die für weiteres Wachstum notwendig sind. OMS+ Portal wird dabei als zentrale Plattform für das Netzwerk der Vertriebspartner von Gulf dienen sowie eine einheitliche, in SAP eingebettete Umgebung für Self-Service-Bestellungen und Zusammenarbeit in Echtzeit bereitstellen.

„Wir haben uns für OMS+ Portal entschieden, weil es sich um einen zertifizierten SAP-Partner handelt, der uns beim Ausbau des Kundenportals in Lateinamerika unterstützt“, sagte Fabián M. Cesarini, Regionaldirektor IT & Digital LATAM bei Gulf Oil. „Diese Plattform verbessert das Einkaufs- und Verkaufserlebnis sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Beschäftigten und schafft die Grundlage, mit einer modernen, einheitlichen Oberfläche effizient zu wachsen.“

OMS+ Portal ist direkt in SAP integriert und bietet Gulf Oil eine zentrale Datenquelle für sämtliche Vertriebstransaktionen, beseitigt Systeminseln und strafft durchgängige Vertriebsprozesse. Durch die vollständige Integration der Plattform in SAP entsteht zudem eine Umgebung, in der Backoffice-Abläufe und kundenorientierte Portale nahtlos zusammenarbeiten und sowohl Vertriebspartnern als auch internen Teams Echtzeiteinblicke, synchronisierte Daten sowie ein konsistentes Nutzererlebnis bieten.

„Gulf Oils Ziel einer einheitlichen, skalierbaren Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern in Lateinamerika entspricht genau dem, wofür OMS+ Portal entwickelt wurde“, sagte Diego Perelman, Präsident für Lateinamerika bei DataXstream. „Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit Gulf Oil und darauf, das künftige Wachstum des Unternehmens in dieser Region zu unterstützen.“

Über DataXstream

DataXstream ist ein SAP®-Endorsed-App-Partner, der Lösungen auf Basis neuer Technologien entwickelt, um die Kapitalrendite der SAP®-Infrastruktur seiner Kunden zu maximieren. Als Mitglied des SAP®-Marketplace sind die Produkte von DataXstream, darunter OMS+ und OMS+ Cloud, im SAP®-Store verfügbar. OMS+ revolutioniert das Vertriebs- und Einkaufserlebnis, indem es Unternehmen mit intelligenten, flexiblen sowie zukunftsfähigen Lösungen für das Auftragsmanagement ausstattet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.