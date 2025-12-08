Pink Changing Lives®: Mary Kay baut 11. Vorschule in Sri Lanka - ein Traum wird wahr und ermöglicht Tausenden einen neuen Anfang

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., ein globaler Champion für die Förderung von Frauen, macht durch das Programm Pink Changing Lives® auf sein Anliegen aufmerksam. So werden Finanzmittel für lebensverändernde Initiativen aufgebracht, wie Krebsforschung, Opfer von häuslicher Gewalt, Schutz von natürlichen Ressourcen und Chancen, die Frauen und ihren Familien zu einem besseren Leben verhelfen. Seit 1996 hat das vielseitige Programm Pink Changing Lives® mehr als $230 Millionen an Finanz- und Sachspenden aufgebracht, um das Leben von Frauen und deren Familien zu verbessern.

In Deutschland unterhält Mary Kay schon seit langem eine Partnerschaft mit der Reiner Meutsch FLY & HELP Stiftung, mit der zusammen 10 Schulen in Afrika gebaut oder renoviert wurden. Nun wird der Aktivitätsradius auf Südostasien ausgeweitet durch die Einweihung einer Schule in Sri Lanka.

Vor Kurzem haben Mary Kay Deutschland und FLY & HELP die Renovierung der 11. Mary Kay Schule abgeschlossen. Das eröffnet in Dankotuwa, einer kleinen Stadt in der nordwestlichen Provinz von Sri Lanka. Mit der Einweihung einer renovierten Vorschule für ungefähr 50 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren ist dies ein wichtiger Schritt für den Zugang zu Bildung in einer der weltweit ärmsten Regionen und Länder.

Dankotuwa liegt im Puttalam District und kämpft schon seit Langem mit extremer Armut, einer unzureichenden Infrastruktur und einem Mangel an Zugang zu guter Bildung. Bis dato nahmen mehr als 35 Kinder im Vorschulalter am Unterricht in einem unsicheren Gebäude teil. Die renovierte Einrichtung bietet nun ein sicheres, förderndes und nachhaltiges Lernumfeld, das gut ausgestattet ist und Platz für 50 Kinder bietet. Es sind zwei Klassenzimmer, Sanitäreinrichtungen und ein Spielplatz vorhanden.

Die Regierung von Sri Lanka hat die Schule offiziell anerkannt und zugesagt, qualifizierte Lehrer zu entsenden und die laufenden Kosten zu zahlen. Darüber hinaus hat die Regierung das Bauland zur Verfügung gestellt und damit ihre Bemühungen um die Verbesserung der Bildungslandschaft in der Region unter Beweis gestellt.

Diese Initiative wurde ermöglicht durch eine Partnerschaft mit Hemas Holdings PLC und einer großzügigen Spende von €42.000. Der Bau wurde in Rekordzeit fertiggestellt und die Einweihung fand am Dienstag, dem 23. September 2025 im Rahmen einer herzlichen Feier statt, an der auch Elke Kopp, General Manager von Mary Kay Deutschland, Reiner Meutsch, Gründer von FLY & HELP sowie 31 Mary Kay Independent Vertriebsdirektoren teilnahmen.

Elke Kopp, General Manager von Mary Kay Deutschland, teilte auf der Feier ihre Gedanken: „Wenn man die Freude in den Gesichtern der Kinder sieht, dann wissen wir, warum wir dies tun. Bildung eröffnet Chancen und wir bei Mary Kay sind stolz darauf, ein Projekt zu fördern, das nicht nur Kinder, sondern ganze Familien und Gemeinden in Dankotuwa weiterbringt. Diese Initiative trägt dazu bei, die Situation der Menschen in Sri Lanka sowohl sozial als auch wirtschaftlich zu verbessern. Dies führt zu einem nachhaltigen Wandel, von dem auch kommende Generationen profitieren werden.”

Reiner Meutsch, früher Manager bei einem Reiseunternehmen, tauschte einst seinen Bürosessel mit dem Cockpit eines kleinen Flugzeugs — und veränderte dadurch unzählige Leben. Im Januar 2010 wurde er der zehnte Deutsch, der mit einem kleinen Flugzeug ein Mal den Erdball umrundete. Unterwegs besuchte er Hilfeprojekte in Ghana, Ruanda, Indien, Indonesien und Brasilien. Um diese und weitere Projekte zu unterstützen, gründete Meutsch 2009 die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP mit einer Mission, Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Durch Spenden und Partnerschaften werden auf der ganzen Welt Schulen in Entwicklungsländern gebaut.

„Ich habe viel Zeit mit Geschäftsreisen verbracht, um Reiseziele zu besichtigen,” sagte Meutsch. „Aber hinter der Schönheit vieler dieser Orte sah ich, dass zahlreiche Kinder ohne Zugang zu Bildung und ohne Chancen aufwuchsen. Das inspirierte mich zu meiner Aktion – den Bau von Schulen zu fördern und die Türen für eine bessere Zukunft zu öffnen. Denn Schulen, das sind nicht nur Gebäude – sie sind ein wahrer Neubeginn. Ich bin so dankbar, der Partner von Mary Kay zu sein, um noch mehr Kindern auf der Welt einen solchen Neubeginn zu ermöglichen."

Es wurde eine Gedenktafel enthüllt, die die 31 Top Vertriebsdirektoren von Mary Kay aus Deutschland und der Schweiz ehrte, die ebenfalls bei der Zeremonie anwesend waren. Dies ist der Text auf der Tafel:

Zu Ehren und in Dankbarkeit für den Besuch von Mary Kay Deutschland und der unabhängigen Vertriebsdirektoren von Piyawara Matikotuwa Preschool, 23. September 2025.

Gemäß dem Bericht UNESCO Global Education Monitoring Report, konnten 251 Millionen Kinder und Jugendliche Zum Zeitpunkt Oktober 2024 nicht die Schule besuchen. Diese Vorschule ist mehr als nur ein Gebäude. Sie bedeutet für Kinder und Familien von Dankotuwa Hoffnung. Dank der Früherziehung können Eltern arbeiten gehen, die Geschwister können am Unterricht teilnehmen und es ist die Grundlage für eine bessere Zukunft.

Mehr Informationen über Mary Kay Pink Changing Lives® Initiativen auf der ganzen Welt finden sie im aktuellen 2025 Nachhaltigkeitsbericht.

