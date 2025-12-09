Andersen Consulting通过新增合作公司S-RM升级网络安全服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与全球情报和网络安全咨询公司S-RM签署合作协议，进一步强化其在风险韧性、事件响应和战略咨询方面为全球客户提供支持的能力。

S-RM总部位于英国，提供涵盖网络咨询、数字取证、事件响应、企业情报和交易前尽职调查的一体化服务。该公司服务于家族办公室、私募股权公司、《财富》500强企业以及金融服务、石油和医疗保健等行业的中端市场客户，提供实操性网络安全管理和定制化风险平台。凭借7天24小时的全天候事件响应能力和深厚的调查专业知识，S-RM帮助企业增强韧性，在复杂环境中做出明智决策。

S-RM首席执行官Heyrick Bond Gunning表示：“在威胁不断演变的时代，企业必须主动防范，而非被动应对。通过与Andersen Consulting的合作，我们将更好地帮助企业预判威胁、管理危机，并将韧性转化为竞争优势。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“如今，有效的领导力需要将复杂的风险转化为明确的战略优势。通过与S-RM合作，我们将拓展自身网络安全服务能力，确保客户在日益复杂的环境中得到保护、掌握充分信息并获得赋能。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。