ガンマ・テクノロジーズが日本市場への取り組み強化へ、新現地法人設立とIDAJとのパートナーシップ拡大

イリノイ州ウェストモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- マルチフィジックス・システム・シミュレーション・ソフトウエアの世界的リーダーであるガンマ・テクノロジーズ（GT）は、日本における新たな直接主体であるガンマ・テクノロジーズG.K.の設立を発表いたします。これは、日本地域のお客様のイノベーションと変革を支援する取り組みを強化する上で、大きな前進となるものです。

GTは今回の戦略的展開と並行して、日本における独占販売代理店である分析ソリューションの主要プロバイダー、株式会社IDAJとの長年にわたる戦略的パートナーシップの拡大を図ります。この強化された連携により、GTの最先端シミュレーション・ツールへのアクセス性が向上し、自動車、航空宇宙、エネルギー分野のお客様へのサポートが拡充できます。

GTのパートナーであるIDAJは、30年にわたり日本市場におけるGTソリューションの導入とサポートに重要な役割を果たしてきました。このパートナーシップは、自動車メーカー、サプライヤー、技術開発者が、主力製品であるGT-SUITEを活用し、製品の卓越性とエンジニアリング効率を達成する上で大きな力となっています。IDAJとの継続的な連携のもと、今回の戦略的措置は、とりわけ自動車産業がかつてない技術的変革を経験する中、日本におけるお客様の進化するニーズを理解し、それに応えるというGTの取り組みを強化するものです。

「IDAJとの長年にわたるパートナーシップを大変誇りに思っております。今回の新たな展開は、お客様にクラス最高のソリューション、サービス、イノベーションを提供するという私どもの共同ミッションを一層強化するものです」と、ガンマ・テクノロジーズの社長兼最高経営責任者（CEO）であるディンプル・シャーは述べています。 「当社が日本国内に拠点を置くことで、より良い体制を整えてお客様の声に耳を傾けることができ、IDAJがこうした要求事項をソフトウエアの継続的な開発に確実に反映させながら、お客様の進化するニーズに応えることが可能になります」

IDAJの代表取締役社長である中嶋達也氏は次のように付け加えています。「ガンマ・テクノロジーズとのパートナーシップは、常に相互の信頼と共通のビジョンに基づいて構築されてきました。日本における現地拠点が設立されることで、さらに協力関係を深化させることができ、大変うれしく思っています。今後も共同で、お客様の進化するニーズに応える卓越したサービスと革新的なソリューションを提供していく所存です」

両社の強みを融合することで、日本の自動車・モビリティー業界の急速に進化するニーズに合致した、比類のない顧客体験、現地サポート、イノベーションを提供することをお約束いたします。

ガンマ・テクノロジーズについて | www.gtisoft.com

ガンマ・テクノロジーズ（GT）は、業界をリードするマルチフィジックスCAEシミュレーション・ソフトウエアGT-SUITEを開発・提供しています。GT-SUITEは、流体、熱システム、力学、電気、磁気、化学、制御に及ぶ物理ベースによるモデリング・テンプレートの完全なライブラリーを備えており、コンセプトから検証までの開発サイクル全体をサポートします。GT-SUITEの応用分野には、従来型およびハイブリッド車両、パワートレイン、エンジン、モーター、コンプレッサー、触媒、音響、冷却、熱管理、HVAC、油圧、潤滑、マルチボディ力学など、多岐にわたるエンジニアリング・システムが含まれています。

GT-AutoLionは、1Dおよび3D解析・設計のためのマルチスケール機能を備えた、トップクラスの電気化学熱電池シミュレーション・ソフトウエアです。GT-FEMAGは、電気機械向けの高度なマルチフィジックス・ソリューションにより、GTの電動化ポートフォリオを拡充します。また、GTはパワー・エレクトロニクス設計向けの新たなソリューションであるGT-PowerForgeを開発しています。GT-AutoLion、GT-FEMAG、GT-PowerForgeをGT-SUITEに統合することで、電動車向けの最先端の統一的システム・シミュレーション機能を提供します。詳細はwww.gtisoft.comをご覧ください。

IDAJについて | www.idaj.co.jp

株式会社IDAJは、MBD（モデルベース開発）およびCAE（コンピュータ支援エンジニアリング）を専門とする日本のデジタル・エンジニアリング・ソリューション企業です。1994年に設立され、本社を神奈川県横浜市に置き、シミュレーション・ソフトウエアの販売・サポート、システム統合、エンジニアリング・コンサルティングを含む包括的なサービスを提供しています。ガンマ・テクノロジーズをはじめとする複数の主要ソフトウエア・ベンダーとの戦略的パートナーシップを通じ、IDAJはマルチフィジックス・システム・シミュレーション、流体力学、構造解析、電磁界解析、最適化ツールなどの先進的シミュレーション技術により製造業を支援するとともに、AI（人工知能）およびSPDM（シミュレーション・プロセス・データ・マネジメント）ソリューションも提供しています。IDAJは30年以上の専門知識を活かし、製品開発プロセスの変革、デジタル・トランスフォーメーションの推進、そしてお客様の複雑なエンジニアリング課題の解決に取り組んでいます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。