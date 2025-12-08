-

Andersen Consulting rozszerza ofertę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, nawiązując współpracę z firmą S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z globalną firmą konsultingową S‑RM wyspecjalizowaną w dziedzinie analityki i cyberbezpieczeństwa, wzmacniając tym samym potencjał pod względem wsparcia udzielanego klientom z całego świata w zakresie odporności na ryzyko, reagowania na incydenty i doradztwa strategicznego.

Firma S-RM, której siedziba mieści się w Zjednoczonym Królestwie, świadczy zintegrowane usługi w zakresie doradztwa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej, reagowania na incydenty, analityki przedsiębiorstw oraz procesów due diligence poprzedzających zawarcie transakcji. Firma obsługuje rodzinne biura, fundusze private equity, firmy sklasyfikowane w rankingu Fortune 500 i klientów ze środkowego segmentu rynku z takich branż jak usługi finansowe, sektor ropy naftowej czy opieka zdrowotna, zapewniając praktyczne zarządzanie kwestiami cyberbezpieczeństwa oraz spersonalizowane platformy zabezpieczające przed ryzykiem. S-RM, która zapewnia reakcję na incydenty w terminie 24 godzin przez 7 dni w tygodniu i może się poszczycić bogatą wiedzą techniczną w zakresie informatyki śledczej, pomaga organizacjom wzmacniać odporność i podejmować świadome decyzje w wieloaspektowych warunkach, którym nie brakuje zawiłości.

– W czasach nieustannej ewolucji zagrożeń organizacje zamiast bierności muszą przejść do proaktywnych działań – powiedział Heyrick Bond Gunning, dyrektor generalny S‑RM. – Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zapewnić organizacjom jeszcze lepsze narzędzia umożliwiające przewidywanie zagrożeń, zarządzanie kryzysami i zyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki odporności.

– Skuteczne przywództwo wymaga dziś przełożenia złożonych zagrożeń w jasną, strategiczną przewagę – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Nawiązując współpracę z firmą S‑RM, pogłębiamy nasze zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zapewniając klientom ochronę, bieżące informacje oraz wsparcie w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

