iFIT y F45 Training anuncian una alianza global para tender un puente entre el fitness digital y presencial

PARK CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--iFIT, líder global en fitness conectado, contenidos y equipos, y F45 Training, comunidad de fitness líder a nivel mundial, anunciaron hoy una nueva alianza global que redefinirá la experiencia de los miembros a través de una integración transparente del entrenamiento digital en el hogar con el fitness comunitario presencial.

A partir del 8 de diciembre, esta colaboración combinará la metodología de entrenamiento funcional de alta intensidad de nivel mundial de F45 Training con las funcionalidades de producción de ejercicios inmersivas y la plataforma global en permanente expansión de iFIT.

Colaboración de entrenamiento integrada

Esta alianza estratégica tiene su base en dos pilares clave diseñados para impulsar la participación en ambas plataformas:

Acceso a contenidos digitales premium: iFIT licenciará y pondrá a disposición una colección curada de los ejercicios funcionales en el hogar, una marca distintiva de F45 Training, en su plataforma de streaming global. Esto permitirá que los suscriptores exclusivos de iFIT accedan a la prestigiosa programación de F45 orientada a resultados.

iFIT licenciará y pondrá a disposición una colección curada de los ejercicios funcionales en el hogar, una marca distintiva de F45 Training, en su plataforma de streaming global. Esto permitirá que los suscriptores exclusivos de iFIT accedan a la prestigiosa programación de F45 orientada a resultados. Serie en coproducción exclusiva: F45 Training y iFIT coproducirán nuevos y dinámicos contenidos de ejercicios en el hogar. Esta alianza aprovecha los reconocidos conocimientos en programación de F45 con la producción de contenido inmersivo de iFIT para elevar la experiencia de entrenamiento digital de ambas audiencias.

Camino al gimnasio: cómo acceder al entrenamiento presencial

La alianza introduce un incentivo potente para que los clientes digitales concurran a las sedes físicas de F45 Training en todo el mundo. A partir del 8 de enero de 2026, una vez que un suscriptor elegible de iFIT complete correctamente un ejercicio en el hogar coproducido por F45, podrá acceder a una clase de entrenamiento presencial gratuita por única vez de F45 durante ese mes. Los suscriptores de iFIT elegibles pueden canjear una clase de entrenamiento gratuita de F45 al mes.

"Esto es algo revolucionario para la industria del fitness, ya que prueba de manera definitiva que el contenido digital y las experiencias presenciales no se excluyen mutuamente", señaló Jeremy McCarty, responsable de suscripciones y director de contenidos de iFIT. "Nuestros miembros son muy activos y trabajan en pos de su salud. Sabemos que aproximadamente el 40 % de ellos poseen membresías de gimnasios o centros de entrenamiento externos. Al ofrecerles una forma sencilla de experimentar la energía de un gimnasio F45, enriquecemos nuestra propuesta de valor y enviamos a miembros nuevos altamente motivados directamente a las sedes de F45 en todo el mundo".

"La alianza con iFIT permite que F45 Training llegue hasta el lugar donde se encuentra el atleta moderno: en el hogar, sobre la marcha y en el gimnasio", afirmó Ryan Mayes, director de operaciones de FIT House of Brands, empresa matriz de F45 Training. "Esta colaboración es una extensión audaz para nuestra marca, ya que utiliza la enorme plataforma de iFIT para generar visibilidad, mostrar nuestra programación funcional de nivel mundial y convertir a audiencias activas y estructuradas en miembros de un gimnasio F45 Training apasionados y a largo plazo".

Acerca de iFIT

iFIT Inc. es líder global en tecnología de fitness y pionero en fitness conectado para ayudar a que las personas tengan vidas más prolongadas y saludables. Con una comunidad integrada por más de seis millones de atletas en todo el mundo, iFIT ofrece experiencias de ejercicios personalizados e inmersivos en el hogar, sobre la marcha y en el gimnasio. Con el respaldo de un ecosistema integral de software patentado, hardware innovador y contenidos atractivos, la plataforma de iFIT hace que el fitness cobre vida a través de su cartera de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion y la aplicación iFIT. Desde ejercicios cardiovasculares y entrenamiento de fuerza a rehabilitación, iFIT empodera a los atletas en todas las etapas de su trayectoria de fitness. Para más información, visite iFIT.com.

Acerca de FIT

FIT (Functional Inspired Training) House of Brands es una franquicia de fitness global con una red compuesta por más de 1500 gimnasios en 55 países. FIT permite que sus franquiciantes accedan a modelos de negocios comprobados, soporte operativo y programas de entrenamiento estructurados en su cartera de marcas:

F45 Training, líder global en fitness funcional que ofrece ejercicios grupales de 45 minutos donde se combinan fuerza, cardio y una programación respaldada por ciencia para aumentar la fuerza, mejorar la resistencia y potenciar la longevidad.

FS8, que fusiona pilates, tonificación y yoga en ejercicios sencillos y de bajo impacto. Diseñado con base en ocho componentes respaldados por ciencia, el objetivo de FS8 es aumentar la fuerza, la flexibilidad y el bienestar mental. La experiencia es dinámica y, al mismo tiempo, restauradora, en lo que constituye un enfoque novedoso del fitness en un ambiente inclusivo y comunitario.

VAURA Pilates, una experiencia de pilates orientada a los sentidos que combina precisión y entrenamiento atlético en un ambiente inmersivo. Con luces de neón, espejos en el techo y música animada, VAURA energiza el cuerpo y la mente para crear un entrenamiento que se siente tan potente como efectivo.

Recovery, un conjunto de soluciones que incluye inmersión en agua fría, sauna infrarrojo y terapia de percusión y está diseñado para optimizar la recuperación y el rendimiento.

FIT tiene el compromiso de diseñar una red de franquicias sostenible y escalable a nivel global que empodere a las personas para que puedan moverse mejor, sentirse más fuertes y vivir más tiempo. Para más información, visite www.functionalinspiredtraining.com o síganos en LinkedIn (@FunctionalInspiredTraining) y YouTube (@FunctionalInspiredTraining).

