iFIT 與 F45 Training 宣布在全球範圍內合作，整合數位健身與工作室體驗

帕克城，猶他州--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- iFIT，一家在聯網健身、內容和設備領域的全球領導者，與 F45 Training，一個全球領先的健身社群和特許經營品牌，今日宣布建立新的全球合作夥伴關係。此合作將透過無縫整合居家數位訓練與工作室社群健身，為其會員重新定義健身體驗。

該合作將於 12 月 8 日正式啟動，其將整合 F45 Training 世界級的高強度功能性訓練方法，與iFIT 沉浸式的運動內容製作能力及其廣闊的全球平台。

整合式健身協作

這項戰略合作建立在兩大核心支柱之上，旨在提升雙方平台的用戶參與度：

尊享數位內容權限： iFIT 將在其全球串流平台上授權並精選上架 F45 Training 的標誌性居家功能性訓練課程。此舉將使 iFIT 的忠實訂閱用戶能立即體驗到 F45 廣受好評、以成效為導向的訓練計畫。

iFIT 將在其全球串流平台上授權並精選上架 F45 Training 的標誌性居家功能性訓練課程。此舉將使 iFIT 的忠實訂閱用戶能立即體驗到 F45 廣受好評、以成效為導向的訓練計畫。 獨家聯合製作健身系列：F45 Training 與 iFIT 將聯合製作全新、充滿活力的居家健身內容。此合作結合了 F45 知名的課程設計專業與 iFIT 沉浸式的內容製作能力，為雙方的用戶提升數位訓練體驗。

邁向工作室：開啟面對面訓練體驗

此合作推出一項特別划算的優惠，旨在將數位用戶引導至全球的實體 F45 Training 工作室。自 2026 年 1 月 8 日起，符合資格的 iFIT 訂閱者只要成功完成一項由 F45 聯合製作的居家訓練，即可解鎖一次當月免費的 F45 工作室課程。符合資格的 iFIT 訂閱者每月可兌換一堂免費的 F45 Training 課程。

「這對健身產業而言是一項顛覆整個行業的舉措，它明確證明了數位內容與實體工作室體驗並非互相排斥。」iFIT 首席訂閱與內容長 Jeremy McCarty 表示：「我們的會員活躍度高且注重健康——我們知道約有 40% 的訂閱者同時保有外部健身房或工作室的會籍。通過為他們提供一條無縫的途徑，讓他們體驗 F45 工作室的活力，我們不僅豐富了自身的銷售點，更直接為全球各地的 F45 據點引入了意圖明確的新會員。」

關於 iFIT

iFIT Inc. 是健身科技領域的全球領導者，致力於開創互聯健身技術，幫助人們延年益壽、健康生活。iFIT 在全球擁有超過 600 萬運動愛好者社群，提供沉浸式、個人化的居家、移動和健身房訓練體驗。憑藉其涵蓋專有軟體、創新硬體和引人入勝內容的綜合生態系統，iFIT 平台透過旗下品牌組合——NordicTrack、ProForm、Freemotion 及 iFIT 應用程式——將健身融入生活。從有氧運動和力量訓練到恢復放鬆，iFIT 賦能運動愛好者在健身旅程的每個階段不斷前行。欲了解更多資訊，請造訪iFIT.com.

關於 FIT

FIT（功能啟發訓練）品牌系列是一家全球健身特許經營公司，旗下品牌網絡遍布全球超過 55個國家，擁有超過 1,500 間工作室。FIT 為特許經營夥伴提供經過驗證的商業模式、營運支援以及跨其品牌家族的結構化訓練計劃：

F45 Training：功能性健身的全球領導者，提供 45 分鐘的團隊訓練課程，融合力量訓練、有氧運動及經科學驗證的訓練計畫，旨在增強肌力、提升耐力並促進健康長壽。

FS8：FS8 將彼拉提斯、雕塑訓練與瑜珈融合成一套流暢的低衝擊鍛鍊。基於八項科學支持的元素所設計，FS8 旨在提升力量、靈活性及心理健康。其體驗動感兼具修復性，在一個包容且社群驅動的環境中，提供嶄新的健身視角。

VAURA 彼拉提斯：這是一種感官驅動的器材彼拉提斯體驗，在沉浸式的環境中融合了精準訓練與競技性鍛鍊。透過霓虹燈光、鏡面天花板和動感音樂，VAURA 能同時激發身心的活力，創造出一種既強勁又高效的鍛鍊感受。

恢復療法：一套全面的解決方案，包含冰浴、紅外線桑拿與震動療法，旨在優化恢復進程與運動表現。

FIT 致力於建立一個永續且可擴展的全球特許經營網絡，賦能人們更靈活地活動、感受更強健的體魄，並延長健康壽命。欲了解更多資訊，請造訪www.functionalinspiredtraining.com 或在 LinkedIn (@FunctionalInspiredTraining) 與 YouTube 上追蹤我們 (@FunctionalInspiredTraining).

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。