Pink Changing Lives®：Mary Kay在斯里兰卡建成第11所幼儿园，让一个梦想化作数千个新起点

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球女性赋权的倡导者，Mary Kay Inc.通过其Pink Changing Lives®项目，将粉色力量转化为公益行动力，旨在提高公众意识、筹集资金，以支持一系列改变人生的公益项目，包括推进癌症研究、帮助家庭暴力幸存者、保护地球最珍贵的资源，以及创造能让女性和她们的家人蓬勃发展的机会。自1996年以来，这一多元化的Pink Changing Lives®项目已累计捐赠超过2.3亿美元的资金和实物，用于改善全球各地社区中女性及其家人的生活。

在德国，Mary Kay与Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation有着长期的合作关系，已在非洲支持建设或翻新了10所学校。如今，双方将全球影响力拓展至南亚，在斯里兰卡落成了一所新学校。

近日，Mary Kay Germany与FLY & HELP完成了第11所 Mary Kay学校的翻新工程，为斯里兰卡西北省小镇丹科图瓦(Dankotuwa)的幼儿教育开启了新篇章。这所翻新后的幼儿园将为约50名3至5岁的儿童提供服务，标志着在全球部分教育资源最匮乏的地区和国家，Mary Kay在推进教育普及方面迈出了重要一步。

丹科图瓦位于普特拉姆区，长期面临极端贫困、基础设施薄弱以及优质幼儿教育资源匮乏的问题。在此之前，超过35名学龄前儿童只能在一栋结构不安全的建筑里上课。而翻新后的校园如今提供了安全、温馨且可持续的学习环境，配备两间教室、卫生间和一个操场，设施一应俱全，可容纳50名儿童就读。

斯里兰卡政府已正式认可这所学校，承诺将派遣合格教师，并承担幼儿园的日常运营费用。此外，政府还捐赠了建校用地，彰显了对该地区长期教育发展的支持。

这一公益举措的落地，离不开与Hemas Holdings PLC的合作，以及总计4.2万欧元的慷慨资助。工程以创纪录的速度完工，学校落成典礼于2025年9月23日（周二）隆重举行。Mary Kay Germany总经理Elke Kopp、FLY & HELP创始人Reiner Meutsch以及31位Mary Kay独立销售总监出席了这场温馨感人的典礼。

Elke Kopp 作为Mary Kay Germany总经理在落成典礼上分享了她的感受：“今天看到孩子们脸上洋溢的喜悦，让我深刻地体会到这份事业的意义所在。教育是机会的基石，Mary Kay很自豪能支持这样一个项目，它不仅惠及丹科图瓦的儿童，更为当地所有家庭和社区带来积极改变。这项举措是我们致力于为斯里兰卡人民带来社会影响力和经济可持续发展的重要组成部分，旨在创造持久的改变，帮助子孙后代繁荣发展。”

Reiner Meutsch曾是一家旅游运营商的管理合伙人，他曾放下办公桌，走进小型飞机的驾驶舱——而这一决定改变了无数人的人生。2010年1月，他成为第十位驾驶小型飞机环游世界的德国人，沿途探访了加纳、卢旺达、印度、印度尼西亚和巴西的多个援助项目。为了支持这些项目及更多公益事业，Meutsch于2009年创立了Reiner Meutsch Foundation FLY & HELP，其使命是让儿童获得受教育的机会。通过捐赠与合作，该基金会在世界各地的发展中国家建设学校。

Meutsch表示：“我一生中大部分时间都在为工作旅行，专注于旅游业和旅游目的地。但在许多地方的美景背后，我看到孩子们在没有教育、没有机会的环境中成长。正是这一点激励我采取行动，帮助建设学校，为他们打开通往更美好未来的大门。每一所新学校都不仅仅是一栋建筑，更是一个真正的起点。我非常荣幸能与Mary Kay合作，为全球更多儿童带来这些新起点。”

典礼上还揭幕了一块纪念牌匾，以表彰出席开幕式的31位德国和瑞士Mary Kay顶级销售总监。牌匾上写道：

谨此向Mary Kay Germany及其独立销售总监于2025年9月23日到访Piyawara Matikotuwa幼儿园表示敬意和感谢。

根据联合国教科文组织(UNESCO)《全球教育监测报告》，截至2024年10月，全球有2.51亿儿童和青少年失学。这所幼儿园不仅仅是一栋建筑，更是丹科图瓦儿童和家庭的希望灯塔。通过提供幼儿教育，该项目让父母能够安心工作，让年长的兄弟姐妹有机会上学，并为孩子们更光明的未来奠定基础。

如需了解更多关于Mary Kay Pink Changing Lives®全球公益行动的信息，可查阅《2025年可持续发展报告》中的最新影响力数据。

关于Mary Kay

作为敢于打破玻璃天花板的先驱，Mary Kay Ash于1963年在德州创立了她的梦想美容品牌，其目标只有一个：丰富女性生活。这个梦想已经发展成为一家全球性公司，在40多个市场拥有数百万独立销售人员。60多年来，Mary Kay提供的机会使女性能够通过教育、指导、倡导和创新活动来定义自己的未来。Mary Kay致力于投资美容背后的科学，并生产尖端护肤、彩妆、营养补充剂和香水等产品。Mary Kay相信我们需要为了子孙后代保护我们的地球，保护受癌症和家暴影响的女性，并鼓励年轻人追随自己的梦想。更多信息请访问 marykayglobal.com 。欢迎在 Facebook 、 Instagram 、 LinkedIn 和 X 上关注我们。

关于Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation

Meutsch在环游世界期间发起了五个学校项目，如今已发展成为一项全球性运动。如今，FLY & HELP已完成超过1000个学校项目，投入约5000万欧元，为非洲、亚洲和拉丁美洲的数千名儿童创造了受教育的机会。如需了解更多信息或参与捐赠，请访问基金会网站：www.fly-and-help.de。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。