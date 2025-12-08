Pink Changing Lives® : Mary Kay bouwt 11e kleuterschool in Sri Lanka waardoor een droom in een nieuw begin voor duizenden verandert

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een mondiale voorstander van empowerment voor vrouwen, zet roze om in een doel via zijn Pink Changing Lives®-programma om te sensibiliseren en geld in te zamelen ter ondersteuning van levensveranderende programma's die kankeronderzoek bevorderen, overlevenden van huiselijk geweld ondersteunen, de meest waardevolle grondstoffen van onze planeet beschermen, en kansen creëren die helpen om vrouwen en hun families te laten gedijen. Sinds 1996 heeft het veelzijdige Pink Changing Lives®-programma meer dan $ 230 miljoengedoneerd in geld en donaties in natura om wereldwijd de levens van vrouwens en hun families in gemeenschappen te verbeteren.

In Duitsland heeft Mary Kay een langdurig partnerschap met de Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation die mee heeft geholpen met de ondersteuning voor het bouwen en renoveren van 10 Afrikaanse scholen en nu zijn mondiale impact uitbreidt naar Zuid-Azië met de inhuldiging van een school in Sri Lanka.

Recentelijk heeft Mary Kay Germany en FLY & HELP de renovatie van de 11de Mary Kay-schoolafgerond en dit zorgt voor een nieuw hoofdstuk in kleuteronderwijs voor Dankotuwa, een klein dorpje in de noordwestelijke provincie van Sri Lanka. Met de inhuldiging van een gerenoveerde kleuterschool die ongeveer 50 kinderen, tussen 3 en 5 jaar, kan opvangen, is dit een belangrijke stap richting het verbeteren van toegang tot onderwijs in sommige van 's werelds meest achtergestelde regio's en landen.

Dankotuwa, gelegen in het Puttalam District, kampt al heel lang met extreme armoede, beperkte infrastructuur, en een gebrek aan toegang tot hoogwaardig kleuteronderwijs. Tot nu toe woonden meer dan 35 kleuters de lessen bij in een structureel onveilig gebouw. De herstelde faciliteit biedt nu een veilige, zorgzame en duurzame leeromgeving die volledig is uitgerust om 50 kinderen op te vangen met twee klaslokalen, toiletten en een speelplaats.

De overheid van Sri Lanka heeft de school officieel erkend en spant zich in om gediplomeerde leraren te voorzien en de lopende operationele kosten te dekken. Daarnaast heeft de overheid de bouwgrond gedoneerd. Dit benadrukt haar ondersteuning voor educatieve ontwikkeling op lange termijn in de regio.

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door een partnerschap met Hemas Holdings PLC en een genereuze financiering van in totaal € 42.000. De bouw werd in recordtempo voltooid en de inhuldiging van de school vond plaats op dinsdag 23 september 2025 in een hartverwarmende ceremonie die werd bijgewoond door Elke Kopp, algemeen directeur van Mary Kay Germany, Reiner Meutsch, oprichter van de FLY & HELP and 31 onafhankelijke sales directors van Mary Kay.

Elke Kopp, algemeen directeur van Mary Kay Germany, deelde haar mening tijdens de inhuldiging: "De lach zien op het gezicht van de kinderen is een krachtige herinnering aan waarom we dit doen. Onderwijs is de grondslag van kansen, en bij Mary Kay zijn we trots om een project te promoten dat niet alleen kinderen inspireert en sterker maakt, maar ook volledige gezinnen en gemeenschappen in Dankotuwa. Dit initiatief is een belangrijk onderdeel van onze inspanning om zowel maatschappelijke als economische duurzaamheid te bevorderen voor de mensen van Sri Lanka, waardoor een blijvende verandering wordt gecreëerd die de toekomstige generaties helpt gedijen."

Reiner Meutsch, voormalig beherend vennoot van een reisbureau, verruilde ooit zijn kantoor voor de cockpit van een klein vliegtuig, en veranderde tegelijkertijd de levens van talloze mensen. In januari 2010 werd hij de 10e Duitser die de wereld rondvloog in een klein vliegtuig en ondertussen hulpverleningsprojecten bijwoonde in Ghana, Rwanda, India, Indonesië en Brazilië. Om deze projecten te ondersteunen en nog veel meer projecten, richtte Meutsch de Reiner Meutsch Foundation FLY & HELP in 2009 op met als doel kinderen toegang tot onderwijs te bieden. Via donaties en partnerschappen bouwt de stichting scholen in ontwikkelingslanden overal ter wereld.

“Ik heb een groot deel van mijn leven besteed aan reizen voor werk, met een nadruk op toerisme en bestemmingen" zegt Meutsch. "Maar achter de schoonheid van veel van deze plaatsen zag ik kinderen opgroeien zonder toegang tot onderwijs of kansen. Dat inspireerde me om actie te ondernemen, te helpen scholen te bouwen en deuren te openen naar een betere toekomst. Elke nieuwe school is meer dan een gebouw; het is een waar begin. En ik ben zeer dankbaar om samen te werken met Mary Kay om dit nieuw begin naar zelfs nog meer kinderen overal ter wereld te brengen."

Er werd een gedenkplaat onthuld ter ere van de 31 beste sales directors van Mary Kay Germany en Switzerland die aanwezig waren tijdens de opening. Op de plaat staat:

Ter ere en erkentelijkheid van het bezoek van Mary Kay Germany en hun onafhankelijke sales directors aan de kleuterschool van Piyawara Matikotuwa, 23 september 2025.

Volgens het UNESCO Global Education Monitoring Report, gingen 251 miljoen kinderen niet naar school vanaf oktober 2024. Deze kleuterschool is meer dan een gebouw; het is een baken van kansen voor kinderen en families in Dankotuwa. Door toegang te bieden tot kleuteronderwijs stelt het project ouders in staat om te werken, en stelt het oudere broers en zussen in staat om naar school te gaan, en vorm het de basis voor een betere toekomst.

Voor meer informatie over de inspanningen van Mary Kay Pink Changing Lives® overal ter wereld, lees dan de nieuwste impact in het 2025 Sustainability Report.

Over Mary Kay

Als een van de eerste doorbrekers van het zogenaamde glazen plafond, richtte Mary Kay Ash in 1963 haar schoonheidsmerk op in Texas met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom kwam tot bloei en werd een wereldwijd bedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopteamleden in meer dan 40 landen. Al meer dan 60 jaar geeft de Mary Kay-kans vrouwen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging en innovatie. Mary Kay zet zich in voor de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties, het beschermen van vrouwen die getroffen zijn door kanker en huiselijk geweld, en het aanmoedigen van jongeren om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com. Vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op X.

Over Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation

Wat begon met vijf schoolprojecten tijdens Meutsch's wereldvlucht is uitgegroeid tot een mondiale beweging. Op heden heeft FLY & HELP meer dan 1000 schoolprojecten afgerond en heeft het circa 50 miljoen euro geïnvesteerd om onderwijskansen te creëren voor duizenden kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Meer informatie en mogelijkheden om te doneren, vindt u op de website van de stichting op www.fly-and-help.de.

