Pink Changing Lives®: Con la construcción de su undécimo jardín de infantes en Sri Lanka, Mary Kay convierte un sueño en miles de nuevos comienzos

Mary Kay Inc., defensora mundial del empoderamiento de las mujeres, está convirtiendo el color rosa en un propósito a través de su programa Pink Changing Lives® para crear conciencia y recaudar fondos destinados a apoyar programas que cambian vidas, promueven la investigación sobre el cáncer, apoyan a las sobrevivientes de violencia doméstica, protegen los recursos más preciados de nuestro planeta y crean oportunidades que ayudan a las mujeres y sus familias a prosperar. Desde 1996, el programa multifacético Pink Changing Lives®® ha aportado más de 230 millones de dólares en donaciones monetarias y en especie para mejorar la vida de las mujeres y sus familias en comunidades de todo el mundo

En Alemania, Mary Kay mantiene una colaboración de larga data con la Fundación Reiner Meutsch FLY & HELP, con la que ha apoyado la construcción o renovación de diez escuelas en África y ahora amplía su impacto global al sur de Asia con la inauguración de una escuela en Sri Lanka.

Recientemente, Mary Kay Alemania y FLY & HELP completaron la renovación de la undécima Escuela Mary Kay, lo que supone un nuevo capítulo en la educación infantil de Dankotuwa, una pequeña localidad de la provincia noroccidental de Sri Lanka. La inauguración de un jardín de infantes renovado que acogerá a unos 50 niños de entre 3 y 5 años supone un paso importante hacia la mejora del acceso a la educación en algunas de las regiones y países más desfavorecidos del mundo.

Dankotuwa, situada en el distrito de Puttalam, lleva mucho tiempo luchando contra la pobreza extrema, las infraestructuras limitadas y la falta de acceso a una educación infantil de calidad. Hasta ahora, más de 35 niños en edad preescolar asistían a clases en un edificio con graves problemas estructurales. Las instalaciones rehabilitadas ofrecen ahora un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y sostenible, totalmente equipado para acoger a 50 niños, con dos aulas, baños y un patio de recreo.

El gobierno de Sri Lanka ha reconocido oficialmente la escuela y se ha comprometido a dotarla de maestros calificados y a cubrir los gastos operativos corrientes. Además, el gobierno ha donado el terreno para la construcción, lo que demuestra su apoyo al desarrollo educativo a largo plazo en la región.

Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración con Hemas Holdings PLC y a una generosa financiación por un total de 42 000 €. La construcción se completó en un tiempo récord y la inauguración de la escuela tuvo lugar el martes 23 de septiembre de 2025, en una emotiva ceremonia a la que asistieron Elke Kopp, directora general de Mary Kay Alemania, Reiner Meutsch, fundador de FLY & HELP, y 31 directoras independientes de ventas de Mary Kay.

Elke Kopp, directora general de Mary Kay Alemania, compartió sus impresiones en la inauguración: “Ver la alegría en los rostros de los niños es un poderoso recordatorio de por qué hacemos esto. La educación es la base de las oportunidades y, en Mary Kay, nos enorgullece promover un proyecto que anima y empodera no solo a los niños, sino a familias y comunidades enteras en Dankotuwa. Esta iniciativa es una parte fundamental de nuestro compromiso de impulsar tanto el impacto social como la sostenibilidad económica para la población de Sri Lanka, creando un cambio duradero que ayude a las generaciones futuras a prosperar”.

Reiner Meutsch, antiguo socio gerente de un operador turístico, cambió una vez su escritorio por los mandos de una pequeña avioneta, y con ello cambió innumerables vidas. En enero de 2010, se convirtió en el décimo alemán en dar la vuelta al mundo en una pequeña aeronave, visitando proyectos de ayuda en Ghana, Ruanda, India, Indonesia y Brasil a lo largo del camino. Para apoyar esos proyectos y muchos más, Meutsch creó en 2009 la Fundación Reiner Meutsch FLY & HELP con la misión de dar acceso a la educación a los niños. A través de donaciones y colaboraciones, la fundación construye escuelas en países en desarrollo de todo el mundo.

“Gran parte de mi vida la he pasado viajando por trabajo, centrado en el turismo y los destinos”, explica Meutsch. “Pero detrás de la belleza de muchos de estos lugares, vi a niños que crecían sin acceso a la educación ni a oportunidades. Eso es lo que me inspiró a actuar, a ayudar a construir escuelas y abrir las puertas a un futuro mejor. Cada nueva escuela, además de su edificio, es un verdadero comienzo, y estoy profundamente agradecido de colaborar con Mary Kay para llevar estos comienzos a aún más niños de todo el mundo”.

Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa en honor a las 31 mejores directoras de ventas de Mary Kay Alemania y Suiza que estuvieron presentes en la inauguración. La placa dice lo siguiente:

En honor y agradecimiento por la visita de Mary Kay Alemania y sus directoras de ventas independientes al preescolar Piyawara Matikotuwa, el 23 de septiembre de 2025.

Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, 251 millones de niños y jóvenes no asistían a la escuela en octubre de 2024. Este centro preescolar es más que un edificio para el jardín de infantes, es un faro de oportunidades para los niños y las familias de Dankotuwa. Al proporcionar acceso a la educación temprana, el proyecto empodera a los padres para que puedan trabajar, permite que los hermanos mayores asistan a la escuela y sienta las bases para un futuro más brillante.

Para obtener más información sobre las iniciativas Mary Kay Pink Changing Lives® en todo el mundo, lea el último informe de impacto en el Informe de Sostenibilidad 2025.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash fue una de las primeras mujeres en romper el techo de cristal y fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con el objetivo de enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa global, que hoy en día tiene millones de miembros independientes en más de 40 mercados. Durante más de 60 años, la oportunidad que ofrece Mary Kay les ha brindado a las mujeres las herramientas necesarias para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar tratamientos de vanguardia para la piel, cosméticos, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay está convencida de que hay que preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el abuso doméstico y animar a los jóvenes a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en X.

Acerca de la Fundación Reiner Meutsch FLY & HELP

Lo que comenzó con cinco proyectos escolares durante el vuelo alrededor del mundo de Meutsch se convirtió finalmente en un movimiento global. A día de hoy, FLY & HELP ha completado más de 1000 proyectos escolares, invirtiendo alrededor de 50 millones de euros para crear oportunidades educativas para miles de niños en África, Asia y América Latina. Para obtener más información y conocer las oportunidades de donación, visite el sitio web de la fundación en www.fly-and-help.de.

