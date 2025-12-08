-

Andersen Consulting breidt cybersecurityaanbod uit met de toevoeging van S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met S-RM, een wereldwijd adviesbureau voor inlichtingendiensten en cybersecurity. Hiermee versterkt het bedrijf zijn vermogen om wereldwijde klanten te ondersteunen met risicobestendigheid, incidentrespons en strategisch advies.

S-RM, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, levert geïntegreerde diensten op het gebied van cyberadvies, digitale forensische analyse, incidentrespons, corporate intelligence en due diligence voorafgaand aan transacties. Het bedrijf bedient family offices, private equity-bedrijven, Fortune 500-bedrijven en middelgrote bedrijven in sectoren zoals financiële dienstverlening, olie en gezondheidszorg en biedt hands-on cybersecuritybeheer en op maat gemaakte risicoplatforms. Met 24/7 incidentrespons en diepgaande onderzoeksexpertise helpt S-RM organisaties hun veerkracht te versterken en weloverwogen beslissingen te nemen in complexe omgevingen.

"In een tijdperk waarin bedreigingen voortdurend evolueren, moeten organisaties proactief zijn, niet reactief," aldus Heyrick Bond Gunning, CEO van S-RM. "Door onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we organisaties beter in staat stellen om te anticiperen op bedreigingen, crises te beheersen en veerkracht om te zetten in een concurrentievoordeel."

"Effectief leiderschap vereist tegenwoordig dat complexe risico's worden omgezet in een duidelijk strategisch voordeel," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Door samen te werken met S‑RM breiden we onze cybersecuritycapaciteiten uit en zorgen we ervoor dat onze klanten beschermd en geïnformeerd zijn en sterker staan in een steeds complexere omgeving."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies op een internationaal platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf Codezilla toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn digitale transformatiecapaciteiten via een samenwerkingsovereenkomst met Codezilla, een softwareontwikkelingsbedrijf met hoofdkantoor in Roemenië. Codezilla is gespecialiseerd in het bouwen van softwareproducten op maat die zakelijke uitdagingen oplossen door middel van een multidisciplinaire aanpak die softwareontwikkeling combineert met diepgaande marketingexpertise. Met meer dan 30 jaar ervaring in de markt ondersteunt het be...

Andersen Consulting breidt aanwezigheid uit door samenwerking met Hilal Technology

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Hilal Technology waarmee het zijn capaciteiten op het gebied van digitale infrastructuur, cyberbeveiliging en AI wil versterken. Hilal Technology is aanwezig in Bahrein, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en India en levert een volledig spectrum aan digitale infrastructuur en beheerde diensten op het gebied van cloud computing, cyberbeveiliging, enterprise AI en systeemintegratie. Het a...

Andersen Consulting breidt mogelijkheden voor digitale transformatie uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Neit Consulting, een bedrijf dat zich richt op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het integreren van slimme technologieën en het versnellen van digitale volwassenheid voor klanten. Neit Consulting is een bedrijfsadviesbureau gevestigd in Tsjechië met meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van ISO-gecertificeerde IT- en bedrijfsadviesdiensten op het gebied van data-analyse, prestatiebeheer en proce...
Back to Newsroom