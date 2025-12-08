Andersen Consulting breidt cybersecurityaanbod uit met de toevoeging van S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met S-RM, een wereldwijd adviesbureau voor inlichtingendiensten en cybersecurity. Hiermee versterkt het bedrijf zijn vermogen om wereldwijde klanten te ondersteunen met risicobestendigheid, incidentrespons en strategisch advies.

S-RM, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, levert geïntegreerde diensten op het gebied van cyberadvies, digitale forensische analyse, incidentrespons, corporate intelligence en due diligence voorafgaand aan transacties. Het bedrijf bedient family offices, private equity-bedrijven, Fortune 500-bedrijven en middelgrote bedrijven in sectoren zoals financiële dienstverlening, olie en gezondheidszorg en biedt hands-on cybersecuritybeheer en op maat gemaakte risicoplatforms. Met 24/7 incidentrespons en diepgaande onderzoeksexpertise helpt S-RM organisaties hun veerkracht te versterken en weloverwogen beslissingen te nemen in complexe omgevingen.

"In een tijdperk waarin bedreigingen voortdurend evolueren, moeten organisaties proactief zijn, niet reactief," aldus Heyrick Bond Gunning, CEO van S-RM. "Door onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we organisaties beter in staat stellen om te anticiperen op bedreigingen, crises te beheersen en veerkracht om te zetten in een concurrentievoordeel."

"Effectief leiderschap vereist tegenwoordig dat complexe risico's worden omgezet in een duidelijk strategisch voordeel," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Door samen te werken met S‑RM breiden we onze cybersecuritycapaciteiten uit en zorgen we ervoor dat onze klanten beschermd en geïnformeerd zijn en sterker staan in een steeds complexere omgeving."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies op een internationaal platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.