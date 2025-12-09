iFIT与F45 Training宣布达成全球合作伙伴关系，推动数字健身与线下课程深度融合

美国犹他州帕克城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- iFIT作为全球互联健身内容与器材领域的领导者，携手全球知名的健身社群与特许经营品牌F45 Training，今日宣布达成全新的全球合作伙伴关系。此次合作将实现居家数字训练与线下团体健身的无缝衔接，从而全面重塑并提升会员的整体健身体验。

该合作将于12月8日正式上线，将F45 Training享誉全球的高强度功能型训练体系，与iFIT的沉浸式课程制作能力及其覆盖全球的广泛平台深度融合，为用户打造更具吸引力的全方位训练体验。

一体化健身合作

此次战略合作聚焦两大核心方向，旨在推动双方平台的用户深度互动：

高端数字内容授权： iFIT将获得授权，在其全球流媒体平台上线一批精心策划的F45 Training标志型功能性居家训练课程，使F45备受认可、以效果驱动的训练体系即时触达iFIT的全球订阅用户。

iFIT将获得授权，在其全球流媒体平台上线一批精心策划的F45 Training标志型功能性居家训练课程，使F45备受认可、以效果驱动的训练体系即时触达iFIT的全球订阅用户。 独家联合制作课程：F45 Training与iFIT将共同制作全新、充满活力的居家训练系列内容。通过结合F45在课程设计上的专业实力与iFIT的沉浸式内容制作能力，将进一步强化双方用户的数字训练体验。

迈向线下：开启实体训练新路径

此次合作将为F45 Training全球线下门店带来强劲动力，推动数字用户走入实体健身场景。自2026年1月8日起，符合条件的iFIT订阅用户只要完成一节双方联合制作的居家F45训练课程，即可解锁当月一次免费的F45 Training线下课程体验。符合资格的iFIT用户每月均可兑换一次免费线下课程。

“这项合作将成为健身行业的重要转折点，充分证明了数字健身内容与线下训练体验不仅可以共存，更能相互促进。”iFIT首席订阅与内容官Jeremy McCarty表示，“我们的会员普遍高度活跃、重视健康——数据显示，约40%的订阅用户同时持有其他健身房或工作室的会员资格。通过为他们打造一条顺畅便捷的途径，让他们亲身感受F45工作室的能量氛围，我们不仅进一步提升了自身的价值主张，也为F45在全球范围内的门店源源不断带来高意向的新会员。”

“携手iFIT，让F45 Training能够在当代运动者的所有健身场景中与其相遇——无论他们在家训练、途中训练，还是走进训练工作室。”F45 Training母公司FIT House of Brands首席运营官Ryan Mayes表示，“这项合作是我们品牌版图的大胆延伸，借助iFIT的全球平台提升知名度，展示我们世界级的功能型训练体系，并将一群高度活跃、训练目标明确的用户转化为对F45 Training工作室长期投入、充满热情的忠实会员。”

关于iFIT

iFIT Inc.是全球领先的健身科技企业，通过创新的互联健身技术，致力于帮助人们拥有更长久、更健康的生活方式。凭借覆盖全球逾600万名运动者的庞大社区，iFIT在居家、移动及健身房等多种场景提供沉浸式、个性化的训练体验。依托自主研发的软件系统、创新硬件及丰富多样的内容生态，iFIT通过NordicTrack、ProForm、Freemotion以及iFIT应用等品牌，将健身体验全面升级。从心肺训练、力量训练到恢复训练，iFIT为运动者在健身旅程的每个阶段提供有力支持。更多信息请访问iFIT.com。

关于FIT

FIT（Functional Inspired Training）House of Brands是一家全球健身特许经营集团，业务版图遍及55个国家，拥有逾1,500家工作室。作为行业领先的品牌平台，FIT依托旗下多元品牌体系，为加盟商提供成熟可靠的商业模式、完善的运营支持，以及系统化的培训项目。

F45 Training：全球领先的功能型训练品牌，提供时长45分钟的团队式训练课程，将力量、心肺训练与科学验证的课程体系深度融合，旨在提升身体力量、增强耐力，并促进长期健康表现。

FS8：FS8将普拉提、塑形训练与瑜伽有机融合，打造低冲击、连贯流畅的全身训练体验。课程基于八大经科学验证的核心要素设计，旨在强化力量、提升柔韧性并促进身心健康。整体体验兼具动感与修复效果，为会员在倡导包容与社群氛围的环境中带来焕然一新的健身方式。

VAURA Pilates：VAURA Pilates主打以感官体验为导向的改革者普拉提课程，在沉浸式空间中将精准动作与运动表现训练巧妙结合。霓虹灯光、镜面天花板与富节奏感的音乐相互呼应，为会员注入十足能量，让每一次训练既充满力量，又成效显著，带来身心同步焕活的体验。

Recovery：覆盖冷水浴、红外线桑拿与冲击理疗等多项康复方案，旨在全面优化恢复过程并提升运动表现。

FIT致力于打造可持续、可扩展的全球特许经营网络，帮助更多人实现更灵活的运动表现、更强健的体能与更长久的健康生活方式。更多信息请访问www.functionalinspiredtraining.com，或关注我们的LinkedIn（@FunctionalInspiredTraining）以及YouTube（@FunctionalInspiredTraining）。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。