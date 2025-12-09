Gamma Technologies强化对日本市场的承诺，新设本土实体并深化与IDAJ的合作关系

韦斯特蒙特，伊利诺伊州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 多物理场系统仿真软件全球领先企业Gamma Technologies（GT）荣幸宣布在日本设立全新直营实体Gamma Technologies G.K.。这是我们加强对该地区客户创新与转型支持承诺的重要一步。

作为这一战略举措的补充，GT还将深化与日本独家经销商、顶尖分析解决方案提供商IDAJ Co., Ltd.的长期战略合作伙伴关系。此次合作升级将进一步提升客户对GT尖端仿真工具的获取能力，并为汽车、航空航天及能源领域的客户提供更广泛的支持。

三十年来，GT的合作伙伴IDAJ在日本市场推广和支持GT解决方案方面发挥了关键作用。通过旗舰产品GT-SUITE，该合作为汽车原厂制造商、供应商及技术开发商实现产品卓越性与工程效率提供了重要支持。借助与IDAJ的持续合作，这一战略举措强化了GT致力于理解和满足日本客户不断变化需求的承诺，尤其是在汽车行业经历前所未有技术变革的关键时期。

Gamma Technologies总裁兼首席执行官Dimple Shah先生表示，“我们为与IDAJ的长期合作伙伴关系深感自豪，开启合作新篇章将进一步强化我们共同的使命：为客户提供卓越的解决方案、服务与创新。凭借在日本设立的本地机构，我们能够更深入地倾听客户意见，并确保在持续开发软件过程中体现客户要求，助力IDAJ及时响应客户不断变化的需要。”

IDAJ总裁兼首席执行官Tatsuya Nakajima先生补充道，“我们与Gamma Technologies的合作始终建立在互信与共同愿景之上。对于他们扎根日本本土并深化与我们的合作，我们感到十分振奋。我们将携手继续提供卓越的服务和创新的解决方案，满足客户不断变化的需求。

两家公司的强强联合必将为客户带来无与伦比的体验、本地化支持以及契合日本汽车与出行领域快速变化需求的创新成果。

关于Gamma Technologies | www.gtisoft.com

GT公司开发并授权全球领先的多物理场CAE仿真软件GT-SUITE。该软件拥有完整的基于物理原理的建模模板库，涵盖流体流动、热系统、机械、电气、磁学、化学及控制等领域，支持从概念设计到验证的完整开发周期。GT-SUITE广泛应用于各类工程系统，包括传统与混合动力汽车、动力总成、发动机、电机、压缩机、催化转化器、声学系统、冷却装置、热管理设备、暖通空调系统、液压装置、润滑系统、多体力学等众多领域。

GT-AutoLion是领先的电-化学-热电池仿真软件，具备多尺度分析能力，支持一维和三维的分析与设计。GT-FEMAG为电动机械提供先进的多物理场解决方案，扩展了GT的电气化产品组合。此外，GT还开发了用于电力电子设计的创新解决方案GT-PowerForge。通过将GT-AutoLion、GT-FEMAG和GT-PowerForge集成到GT-SUITE中，GT为电动车辆提供了统一且先进的系统仿真能力。有关更多信息，请访问www.gtisoft.com

关于IDAJ | www.idaj.co.jp

IDAJ Co., LTD. 是一家总部位于日本的数字化工程解决方案公司，专业从事MBD（基于模型）和CAE（计算机辅助工程）业务。公司成立于1994年，总部设在神奈川县横滨市，提供包括仿真软件销售与技术支持、系统集成和工程咨询在内的全方位服务。通过与Gamma Technologies及其他多家领先软件供应商的战略合作，IDAJ赋能制造商，为客户提供多物理场系统仿真、流体动力学、结构分析、电磁分析和优化工具等先进的仿真技术，同时也提供AI（人工智能）及SPDM（仿真流程与数据管理）解决方案。凭借超过30年的专业经验，IDAJ 致力于变革产品开发流程，推动数字化转型，并为客户解决复杂的工程挑战。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。