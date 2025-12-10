-

Andersen Consulting styrker sit udbud af cybersikkerhed med tilføjelsen af S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med S‑RM, en global efterretnings- og cybersikkerhedsvirksomhed, og styrker dermed sin evne til at understøtte globale kunder med risikostyring, hændelsesrespons og strategisk rådgivning.

S-RM har hovedsæde i Storbritannien og leverer integrerede ydelser, der spænder over cyberrådgivning, digital efterforskning, hændelseshåndtering, virksomhedsefterretning og due diligence i forbindelse med transaktioner. Firmaet betjener family offices, kapitalfonde, Fortune 500-virksomheder og mellemstore virksomheder inden for bl.a. finans-, olie- og sundhedssektoren, og tilbyder praktisk cybersikkerhedsstyring samt tilpassede risikoplatforme. Med døgnåben hændelseshåndtering og dybdegående efterforskningsekspertise hjælper S-RM organisationer med at styrke deres modstandsdygtighed og træffe informerede beslutninger i komplekse miljøer.

"I en tid, hvor trusler konstant udvikler sig, skal organisationer være proaktive, ikke reaktive," udtaler Heyrick Bond Gunning, administrerende direktør for S-RM. "Gennem vores samarbejde med Andersen Consulting vil vi bedre ruste organisationer til at anticipere trusler, håndtere kriser og gøre modstandsdygtighed til en konkurrencemæssig fordel."

"Effektiv ledelse i dag kræver, at man omdanner komplekse risici til en klar, strategisk fordel," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Ved at samarbejde med S-RM udvider vi vores kompetencer inden for cybersikkerhed og sikrer, at vores kunder er beskyttede, informerede og handlekraftige i et stadig mere komplekst miljø."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende ekspertise inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning på en global platform med mere end 50.000 specialister verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

