Pink Changing Lives® : Společnost Mary Kay staví 11. mateřskou školu na Srí Lance a proměňuje sen v tisíce nových začátků
Každý rok podporuje Mary Kay projekty, které obohacují životy milionů žen po celém světě, včetně přístupu ke vzdělání
Mary Kay Germany and FLY & HELP completed the renovation of the 11th Mary Kay School providing a new chapter in early childhood education for Dankotuwa, a small town in Sri Lanka’s Northwestern Province. With the inauguration of a refurbished preschool that will serve approximately 50 children aged 3 to 5, this represents a significant step toward improving access to education in some of the world’s most underserved regions and countries (Video Courtesy: FLINX).
DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Společnost Mary Kay Inc., globální lídr v oblasti posilování postavení žen, proměňuje růžovou barvu ve smysluplný čin prostřednictvím svého programu Pink Changing Lives®, jehož cílem je zvyšovat povědomí a získávat finanční prostředky na podporu projektů, které mění životy – od rozvoje výzkumu rakoviny přes pomoc obětem domácího násilí až po ochranu nejcennějších přírodních zdrojů naší planety a vytváření příležitostí, které pomáhají ženám a jejich rodinám prosperovat. Od roku 1996 věnoval tento mnohovrstevný program Pink Changing Lives® více než 230 milionů dolarů ve formě finančních i věcných darů na zlepšení života žen a jejich rodin v komunitách po celém světě.
V Německu Mary Kay dlouhodobě spolupracuje s nadací Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation, přičemž dosud podpořila výstavbu nebo rekonstrukci 10 škol v Africe a nyní rozšiřuje svůj globální dopad také do jižní Asie otevřením školy na Srí Lance.
Nedávno společnost Mary Kay Germany ve spolupráci s nadací FLY & HELP dokončila rekonstrukci 11. školy Mary Kay, čímž se otevřela nová kapitola předškolního vzdělávání pro městečko Dankotuwa v severozápadní provincii Srí Lanky. Slavnostní otevření zrekonstruované mateřské školy, která bude sloužit přibližně 50 dětem ve věku od 3 do 5 let, představuje významný krok ke zlepšení přístupu ke vzdělání v některých z nejvíce znevýhodněných regionů světa.
Dankotuwa, ležící v okrese Puttalam, se dlouhodobě potýká s extrémní chudobou, omezenou infrastrukturou a nedostatečným přístupem ke kvalitnímu ranému vzdělávání. Dosud docházelo více než 35 dětí předškolního věku do výuky v konstrukčně nevyhovující budově. Rekonstruované zařízení nyní nabízí bezpečné, podnětné a udržitelné vzdělávací prostředí, plně vybavené pro kapacitu 50 dětí, se dvěma třídami, sociálním zázemím a dětským hřištěm.
Srílanská vláda školu oficiálně uznala a zavázala se zajistit kvalifikované učitele a nést průběžné provozní náklady. Zároveň poskytla pozemek pro výstavbu, čímž zdůraznila svou podporu dlouhodobému rozvoji vzdělávání v tomto regionu.
Tato iniciativa byla realizována díky partnerství se společností Hemas Holdings PLC a štědrému finančnímu příspěvku v celkové výši 42 000 EUR. Výstavba byla dokončena v rekordním čase a slavnostní otevření školy se uskutečnilo v úterý 23. září 2025 a této srdečné oslavy se zúčastnila Elke Kopp, generální ředitelka společnosti Mary Kay Germany, Reiner Meutsch, zakladatel nadace FLY & HELP, a 31 nezávislých obchodních ředitelů společnosti Mary Kay.
Elke Kopp, generální ředitelka společnosti Mary Kay Germany, se při slavnostním otevření podělila o své myšlenky: „Vidět dnes radost v tvářích dětí je silným připomenutím toho, proč to děláme. Vzdělání je základem příležitostí a v Mary Kay jsme hrdí na to, že podporujeme projekt, který povzbuzuje a posiluje nejen děti, ale celé rodiny a komunity v Dankotuwa. Tato iniciativa je důležitou součástí našeho závazku podporovat sociální dopad a ekonomickou udržitelnost pro obyvatele Srí Lanky a vytvářet trvalé změny, které pomáhají prosperovat budoucím generacím.“
Reiner Meutsch, bývalý řídící partner cestovní kanceláře, jednou vyměnil svůj kancelářský stůl za kokpit malého letadla – a tím změnil nespočet životů. V lednu 2010 se stal desátým Němcem, který obletěl svět v malém letadle a navštívil při tom humanitární projekty v Ghaně, Rwandě, Indii, Indonésii a Brazílii. Na podporu těchto a mnoha dalších projektů založil Meutsch v roce 2009 nadaci Reiner Meutsch Foundation FLY & HELP s posláním poskytnout dětem přístup ke vzdělání. Prostřednictvím darů a partnerství nadace staví školy v rozvojových zemích po celém světě.
„Většinu svého života jsem strávil cestováním za prací, zaměřenou na cestovní ruch a destinace,“ říká Meutsch. „Ale za krásou mnoha z těchto míst jsem viděl děti, které vyrůstaly bez přístupu ke vzdělání nebo příležitostem. To mě inspirovalo k akci – pomoci stavět školy a otevírat dveře k lepší budoucnosti. Každá nová škola není jen budova – je to skutečný začátek, a jsem hluboce vděčný za partnerství se společností Mary Kay, které umožňuje přinést tyto začátky ještě více dětem po celém světě.“
Byla odhalena pamětní deska na počest 31 nejlepších obchodních ředitelů společnosti Mary Kay z Německa a Švýcarska, kteří byli přítomni při otevření. Na desce je napsáno:
Na počest a jako poděkování za návštěvu společnosti Mary Kay Germany a jejích nezávislých obchodních ředitelů v mateřské škole Piyawara Matikotuwa Preschool, 23 September 2025.
Podle zprávy UNESCO o monitorování celosvětového vzdělávání – UNESCO Global Education Monitoring Report, bylo v říjnu 2024 251 milionů dětí a mladých lidí mimo školní docházku. Tato mateřská škola je více než jen budova – je to maják příležitostí pro děti a rodiny v Dankotuwa. Poskytováním přístupu k předškolnímu vzdělávání projekt umožňuje rodičům pracovat, starším sourozencům chodit do školy a vytváří základ pro lepší budoucnost.
Další informace o aktivitách programu Mary Kay Pink Changing Lives® po celém světě naleznete v nejnovější Zprávě o udržitelnosti za rok 2025.
