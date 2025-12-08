-

IBMI SNQ e ICHOM formano una partnership strategica in Asia, promuovendo l'assistenza sanitaria incentrata sul paziente nella regione

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Il Symbol of National Quality (SNQ), introdotto dall'Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) di Taiwan, si è unito all'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) per segnare un nuovo punto di riferimento per gli standard sanitari nella regione Asia-Pacifico.

L'accordo di collaborazione, firmato da Chen Wei-Jao, Chief Convener, Commissione SNQ, e Jennifer L. Bright, Presidente e CEO di ICHOM, ha segnato un sodalizio importante tra IBMI SNQ e ICHOM.

IBMI SNQ ha implementato un rigoroso sistema di revisione in tre fasi che evidenzia la struttura, il processo e i risultati nel riconoscere i team medici che hanno ottenuto risultati di livello mondiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Joy Wan, IBMI SNQ
Email: joycwan@snq.com.tw

The Institute for Biotechnology and Medicine Industry

