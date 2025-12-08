La familia de contadores eléctricos SICONIA AMI2.0 de Sagemcom obtiene la certificación de Measurement Canada

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sagemcom, líder mundial en soluciones inteligentes de medición de electricidad, agua y gas, anuncia que su última generación de contadores de electricidad Siconia (2S, 12S y 25S) ha sido homologada por Measurement Canada, lo que confirma su conformidad con las normas canadienses de precisión y confiabilidad de medición. Con esta certificación, los contadores Siconia pueden ser adoptados por las empresas de servicios públicos de todo Canadá para sus implementaciones AMI.

La plataforma de contadores Siconia ofrece una amplia modularidad en tecnologías de comunicación e inteligencia integrada en la periferia de la red. Está diseñada conforme a los principales estándares de la industria, lo que permite una interoperabilidad perfecta con un amplio ecosistema de socios tecnológicos.

Características y ventajas principales:

Compatible con AMI 2.0: permite el análisis avanzado de datos basado en IA, la configuración remota y la gestión dinámica de tarifas.

Conocimiento de situación de los Recursos Energéticos Distribuidos: detección y gestión de recursos como la energía solar fotovoltaica y los cargadores de vehículos eléctricos.

Eficiencia operativa mejorada: el monitoreo en tiempo real y las capacidades remotas reducen las visitas sobre el terreno y los costos operativos.

Diseño preparado para el futuro: arquitectura escalable para responder a las necesidades cambiantes de las empresas de servicios públicos y a los requisitos normativos.

Mayor seguridad para las empresas de servicios públicos: evita la retroalimentación de los Recursos Energéticos Distribuidos en las líneas eléctricas durante y después de los cortes de suministro, y mitiga la degradación de la calidad de la energía causada por los generadores de CA asíncronos.

“Obtener la certificación de Measurement Canada es un hito importante para Sagemcom North America y nuestros socios de servicios públicos”, declaró Kamal Jiddane, director general de Sagemcom. “Nuestros contadores inteligentes avanzados permiten a las empresas de servicios públicos ofrecer servicios energéticos seguros, confiables y eficientes, al tiempo que aprovechan todo el potencial de AMI 2.0. Sus opciones de conectividad permiten a las empresas de servicios públicos implementar con confianza soluciones que satisfagan las demandas actuales y prepararse para los retos del futuro”.

Para obtener más información sobre los contadores inteligentes certificados y las soluciones AMI 2.0 de Sagemcom, visite www.sagemcom.com.

Acerca de Sagemcom

Por todo el mundo, gracias a las soluciones innovadoras diseñadas y construidas por sus equipos, Sagemcom proporciona al mayor número de personas acceso a Internet de banda ancha, entretenimiento y suministro energético gestionado. Como “empresa impulsada por una misión” desde enero de 2022, Sagemcom se asegura de que el diseño, la construcción y el uso de estas soluciones sean sostenibles y cumplan con los compromisos medioambientales y sociales conocidos y compartidos por todos sus equipos, socios y partes interesadas. Líder tecnológico en sus mercados, Sagemcom está participada en un 30% por sus empleados, ha alcanzado una facturación de más de 2300 millones de euros en 2024 y es rentable desde su fundación.

