Andersen Consulting fortalece su oferta de ciberseguridad con la incorporación de S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha firmado un acuerdo de colaboración con S-RM, una firma global de inteligencia y consultoría en ciberseguridad, que refuerza su capacidad para apoyar a clientes internacionales en materia de resiliencia ante riesgos, respuesta a incidentes y asesoramiento estratégico.

Con sede en el Reino Unido, S-RM ofrece servicios integrados que abarcan consultoría en ciberseguridad, análisis forense digital, respuesta a incidentes, inteligencia corporativa y diligencia debida previa a transacciones. La firma presta servicios a oficinas familiares, fondos de capital privado, empresas Fortune 500 y clientes del mercado medio en sectores como servicios financieros, petróleo y salud, brindando gestión práctica de ciberseguridad y plataformas de riesgo personalizadas. Con respuesta a incidentes 24/7 y amplia experiencia investigativa, S-RM ayuda a las organizaciones a fortalecer su resiliencia y tomar decisiones informadas en entornos complejos.

“En una era en la que las amenazas evolucionan constantemente, las organizaciones deben ser proactivas, no reactivas”, afirmó Heyrick Bond Gunning, CEO de S-RM. “A través de nuestra colaboración con Andersen Consulting, podremos preparar mejor a las organizaciones para anticipar amenazas, gestionar crisis y convertir la resiliencia en una ventaja competitiva”.

“El liderazgo eficaz hoy exige transformar riesgos complejos en ventajas estratégicas claras”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y CEO de Andersen. “Al colaborar con S-RM, ampliamos nuestras capacidades en ciberseguridad, y nos aseguramos de que nuestros clientes estén protegidos, informados y empoderados en un entorno cada vez más complejo”.

Andersen Consulting es una práctica global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación basada en IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global, y ofrece consultoría, impuestos, servicios legales, valuación, movilidad global y asesoría de clase mundial en una plataforma global con más de 50.000 profesionales y presencia en más de 1.000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

