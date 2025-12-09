AFYREN et Esse Skincare démarrent un partenariat pour offrir des solutions cosmétiques 100% naturelles aux performances améliorées pour le soin de la peau

CLERMONT-FERRAND, France & LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AFYREN (la "Société") (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, et Esse Skincare, société sud-africaine leader dans le domaine de la science des soins de la peau basés sur le microbiome, s'associent pour lancer le premier acide propionique biosourcé au monde destiné à l'industrie des soins de la peau.

L'acide propionique est un acide gras à chaîne courte présent naturellement dans l'organisme, essentiel au maintien d'un microbiome cutané équilibré. Des recherches récentes suggèrent qu'il aide à répondre aux inflammations, à renforcer la barrière cutanée et à maintenir l'équilibre microbien, autant d’éléments clés pour une peau hydratée et résistante.

Jusqu'à présent, l'acide propionique n'était disponible à l'échelle industrielle qu'à partir de sources pétrochimiques. Grâce à ce partenariat, Esse a désormais accès à une alternative : l'acide propionique biosourcé, certifié COSMOS, et produit de manière durable par AFYREN dans son usine pionnière AFYREN NEOXY. Grâce au procédé de fermentation circulaire et bas carbone exclusif d'AFYREN, cette usine est la première au monde capable de produire une gamme d'acides organiques à l'échelle commerciale.

« Notre collaboration avec AFYREN nous permet d'utiliser un métabolite microbien naturel sous sa forme pure et biologique, une première dans l'industrie des soins de la peau », a déclaré feu Trevor Steyn, fondateur d'Esse, reflétant la vision pionnière qui continue de guider notre innovation. « Cela représente une étape importante vers la création de formulations qui fonctionnent en harmonie avec l'écosystème naturel de la peau, ouvrant la voie à de nouvelles solutions cosmétiques fidèles à ce principe. »

Nicolas Sordet, Directeur Général d’AFYREN, a déclaré : « Cela montre comment la biotechnologie peut ouvrir de nouvelles perspectives en matière de performance et de durabilité dans le domaine des cosmétiques, apportant de réels bénéfices aux femmes et hommes et à l'environnement. Nous sommes impatients de voir les premiers produits arriver sur le marché. »

Ensemble, Esse et AFYREN façonnent une nouvelle génération de produits de soins pour la peau, alliant biotechnologie, durabilité et science de la peau.

À propos d'ESSE Skincare

Esse Skincare est un leader dans le domaine des soins professionnels pour la peau, basés sur le microbiome. Certifié biologique, neutre en carbone et sans cruauté, Esse s'associe à des professionnels de la peau dans plus de 40 pays pour proposer des produits et des traitements scientifiquement prouvés qui rééquilibrent le microbiome cutané et optimisent la santé de la peau à long terme.

Pour en savoir plus : https://www.esseskincare.com/

À propos d’AFYREN

AFYREN est une greentech française, fondée en 2012, dont l'objectif est de fournir des solutions innovantes et durables pour réduire la dépendance aux ressources fossiles. La technologie de fermentation propriétaire d'AFYREN, inspirée de la nature, valorise la biomasse locale issue de coproduits agricoles non alimentaires pour produire des acides carboxyliques 100% biosourcés et bas carbone. Les solutions durables de l'entreprise répondent aux défis de la décarbonation dans un large éventail de secteurs stratégiques, notamment la nutrition humaine et animale, les arômes et parfums, les sciences de la vie, la science des matériaux, ainsi que les lubrifiants et les fluides techniques. La technologie compétitive circulaire et prête à l'emploi d'AFYREN permet aux industriels d'adopter des solutions durables sans modifier les processus de production.

La première bioraffinerie d’AFYREN, AFYREN NEOXY (co-entreprise avec le fonds SPI de Bpifrance), est basée en France dans la région Grand-Est et sert principalement le marché européen. AFYREN poursuit également un projet en Thaïlande avec un leader mondial de l'industrie sucrière et vise à s’implanter sur le continent américain, en s'appuyant sur des accords de distribution existants.

Fin 2024, AFYREN employait 130 personnes sur les sites de Lyon, Clermont-Ferrand et Carling Saint-Avold. Engagée dans une démarche d'innovation continue, l'entreprise investit 20% de son budget annuel dans la R&D afin de poursuivre le développement de sa gamme de solutions durables.

AFYREN est cotée sur Euronext Growth® Paris depuis 2021 (code ISIN : FR0014005AC9, ticker : ALAFY).

Pour plus d'informations, visitez www.afyren.com et suivez-nous sur LinkedIn.